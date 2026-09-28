Gabon–Fortescue : Belinga, un projet minier stratégique au cœur d’un partenariat à forts enjeux

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Le développement du gisement de fer de Belinga est entré, ce lundi 28 septembre 2026, au cœur d’une concertation stratégique entre le gouvernement gabonais et Fortescue. Réunis au Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba de Libreville autour du Vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, et du président du groupe minier australien, Andrew Forrest, les différents acteurs ont fait le point sur l’avancement du partenariat et les prochaines étapes du projet. Avec, côté gabonais, une exigence clairement affichée : concilier capacité opérationnelle du partenaire, transformation locale et préservation des intérêts stratégiques de l’État.

Autour de la table, plusieurs membres du gouvernement, la délégation de Fortescue, des experts et partenaires internationaux. Cette configuration témoigne de l’ampleur des enjeux entourant Belinga, appelé à constituer l’un des principaux projets miniers du pays. Les discussions ont notamment porté sur les opérations à conduire, leur coordination, le processus d’approbation ainsi que les conditions économiques, environnementales et institutionnelles nécessaires à la poursuite du projet.

Fortescue assure que Belinga « sera réalisé »

Pour Andrew Forrest, la réussite du projet passe d’abord par une mobilisation de l’ensemble des parties prenantes. Le président de Fortescue s’est surtout montré catégorique quant à la volonté de son groupe d’aller jusqu’au bout. « Il est absolument essentiel que toutes les parties prenantes soient pleinement engagées dans ce projet ; une chose est certaine : ce projet sera réalisé. Il sera efficace et il sera sûr », a-t-il déclaré.

Le dirigeant australien a parallèlement insisté sur les dimensions environnementale et sociale du projet. « Nous devons protéger l’environnement et les communautés. C’est une responsabilité à laquelle j’accorde une grande importance », a-t-il poursuivi. Fortescue met également en avant la nécessité d’un processus d’approbation rigoureux, d’une maîtrise des coûts et d’une coopération continue entre les différentes parties.

L’État veut préserver ses intérêts stratégiques

Pour le gouvernement gabonais, l’enjeu ne consiste toutefois pas uniquement à faire entrer Belinga en exploitation. Hermann Immongault a rappelé que le projet figure parmi les plus structurants du pays et que le choix des partenaires doit répondre aux ambitions économiques du Gabon. « Nous avons besoin de partenaires qui ont la même vision, des partenaires qui ont la vision challenge et des partenaires qui s’engagent pour le pari qui porte dans une logique gagnant-gagnant », a-t-il indiqué.

Cette doctrine implique notamment de renforcer la transformation locale des ressources et les compétences nationales. « Le Gabon est dans une trajectoire où il entend mettre un soin particulier à favoriser la transformation locale de ses ressources, à développer les compétences de ses filles et de ses fils et à attirer des partenaires capables d’accompagner cette ambition industrielle dans la durée », a précisé le Vice-président du Gouvernement.

Trouver le point d’équilibre avec Fortescue

La question de la place de l’État dans le développement du projet apparaît ainsi déterminante. Hermann Immongault a explicitement posé l’équation : « Nous devons ici trouver le point d’équilibre entre l’expertise et la capacité opérationnelle d’un partenaire industriel de dimension internationale d’une part et la participation, la maîtrise stratégique et les intérêts de long terme de l’État gabonais d’autre part ».

Cette recherche d’équilibre devra se traduire dans l’architecture même du partenariat. Le gouvernement dit vouloir « bâtir un partenariat économique robuste, juridiquement clair et politiquement soutenable, qui repose sur la confiance et la transparence ». Une formulation qui renvoie autant aux conditions de développement du gisement qu’à la répartition des responsabilités et des retombées économiques.

Belinga au-delà de la seule extraction du fer

Le projet pose en effet des enjeux qui dépassent largement l’exploitation du minerai. Infrastructures, transformation industrielle, emplois, développement de compétences nationales, protection des communautés et de l’environnement ou encore contribution du secteur minier aux recettes et à la diversification économique constituent autant de paramètres appelés à déterminer sa portée réelle pour le Gabon.

La réunion du 28 septembre permet ainsi aux deux parties de réaffirmer leur volonté d’avancer, sans pour autant solder les arbitrages qui devront accompagner la concrétisation du projet. Pour Belinga, l’enjeu sera désormais de traduire l’engagement affiché par Fortescue et les exigences formulées par Libreville en un schéma économique, industriel et environnemental capable de garantir au Gabon des retombées à la mesure de l’importance stratégique de son gisement.