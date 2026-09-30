Gabon : plus de 80 % des entreprises informelles détenues par des expatriés

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C’est un chiffre qui interpelle et remet en question la structure même de l’économie de proximité au Gabon. Selon le Rapport pays 2026 de la Banque africaine de développement (BAD), publié le 21 septembre 2026, plus de 80 % des entreprises informelles en activité dans le pays seraient détenues par des ressortissants étrangers. Une réalité saisissante qui remet sur le devant de la scène le débat sur l’entrepreneuriat national et l’accès des citoyens aux activités génératrices de revenus.

L’ampleur du secteur informel au Gabon dépasse le cadre d’une simple économie de subsistance. D’après les données consolidées par l’institution financière panafricaine, ce pan de l’économie représente à lui seul 49,1 % du produit intérieur brut (PIB) national. Plus impressionnant encore, l’informel drainait 86,5 % des emplois à l’échelle du pays en 2024.

De la petite épicerie de quartier au transport urbain, en passant par les services artisanaux, la réparation mécanique ou les travaux domestiques, la présence des opérateurs expatriés s’est imposée comme la cheville ouvrière des échanges du quotidien. Cette hégémonie dans les circuits de distribution populaires soulève une interrogation de fond : comment expliquer l’effacement progressif des nationaux dans un secteur qui génère près de la moitié de la richesse produite au Gabon ?

Les freins de l’entrepreneuriat local

Pour expliquer ce déséquilibre, le diagnostic de la BAD pointe plusieurs obstacles structurels majeurs qui découragent les initiatives locales. En premier lieu figure la difficulté d’accès au financement bancaire et au crédit, un verrou souvent infranchissable pour les petits porteurs de projets gabonais.

À cela s’ajoutent la lourdeur des contraintes administratives, la pression fiscale perçue comme un frein à la formalisation, ainsi que la complexité des réseaux d’approvisionnement, souvent verrouillés par des filières d’importation bien établies.

Vers une indispensable réappropriation économique

Cette cartographie dressée par la Banque africaine de développement met en lumière l’urgence de politiques publiques ciblées. Pour inverser la tendance, le défi ne consistera pas seulement à formaliser les activités existantes, mais à créer des mécanismes d’accompagnement, de formation et de financement adaptés aux nationaux. L’enjeu est stratégique : permettre aux Gabonais de se réapproprier une économie de proximité devenue le cœur battant de la vie nationale.