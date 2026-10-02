Intelligence artificielle : le Gabon à l’école de l’expérience technologique chinoise

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Du 2 au 16 septembre 2026, une délégation de sept cadres gabonais du ministère de l’Économie numérique a séjourné à Beijing, en Chine, dans le cadre d’un séminaire consacré au développement de l’intelligence artificielle et à la transformation numérique dans les pays africains francophones. Entre conférences, échanges techniques et visites de sites technologiques, cette immersion devait permettre aux participants de mieux appréhender l’expérience chinoise et d’examiner les possibilités d’adaptation de certaines innovations aux réalités africaines et gabonaises.

Alors que le Gabon affiche l’ambition d’accélérer la transformation numérique de son administration et de son économie, la question de la maîtrise des nouvelles technologies devient centrale. C’est dans ce contexte qu’une délégation gabonaise a participé, durant deux semaines à Beijing, à un programme axé sur l’intelligence artificielle, les technologies émergentes, la robotique et la fabrication intelligente. Une immersion dans l’un des écosystèmes technologiques les plus développés au monde, avec en toile de fond un enjeu pour Libreville : renforcer les compétences nationales afin que la transition numérique ne repose pas uniquement sur l’acquisition de technologies étrangères.

Sept cadres gabonais au cœur de l’immersion

La délégation gabonaise était composée de Doris Akoma, Grace Pefouka Makaya, Priscille Madoungou, Dan Stecy Ndong Abessolo, Hileme Ida Moadiroundou Behing, Diane Marcelle Mvele épouse Leckat et Leslie Pounah. Ces sept cadres du ministère de l’Économie numérique ont ainsi pris part aux différentes sessions organisées autour des mutations technologiques qui redessinent progressivement les économies et les administrations.

Les travaux ont notamment porté sur le développement et les applications de l’intelligence artificielle, la transformation numérique, les technologies émergentes, l’utilisation de l’IA dans différents secteurs d’activité, la robotique, la fabrication intelligente ou encore la mobilité intelligente. L’expérience chinoise en matière de développement technologique a également occupé une place importante dans les échanges, offrant aux participants un aperçu des politiques et solutions déployées dans ce pays.

De la théorie aux écosystèmes technologiques chinois

Au-delà des conférences, le programme comportait plusieurs visites d’étude destinées à confronter les participants aux applications concrètes de ces technologies. La délégation a notamment découvert le Beijing E-Town Robot World, espace consacré à l’écosystème robotique et aux innovations développées autour de l’automatisation. D’autres visites, notamment au Loongde Plaza et à la Grande Muraille, ont complété cette immersion en Chine.

Cette dimension pratique devait permettre aux représentants africains d’observer comment les technologies numériques peuvent s’intégrer à différents secteurs économiques et services. Pour le Gabon, cette exposition prend un relief particulier alors que le pays cherche à moderniser ses services publics et à développer progressivement une économie numérique capable de générer de nouvelles compétences et activités.

Transformer la formation en compétences au Gabon

L’enjeu se situe désormais au-delà du déplacement à Beijing. Pour l’administration gabonaise, la véritable valeur d’un tel programme dépendra de la capacité des participants à restituer les connaissances acquises et à les intégrer dans les politiques publiques numériques. L’intelligence artificielle ne peut en effet constituer un levier de transformation durable sans ressources humaines suffisamment formées pour comprendre, piloter et adapter ces technologies aux besoins nationaux.

Cette immersion chinoise pose ainsi la question du transfert effectif de compétences. Administration numérique, traitement des données, automatisation, services publics dématérialisés ou accompagnement des entreprises constituent autant de domaines dans lesquels les enseignements recueillis pourraient être valorisés. Après Beijing, le défi sera donc de faire passer cette expérience du stade de la formation internationale à celui de projets et de compétences effectivement mobilisables au service de la transformation numérique du Gabon.