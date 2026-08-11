Cap Esterias : vers la livraison de la phase 1 du complexe universitaire !

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Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du Gouvernement, le Pr. Charles Edgar Mombo, a effectué, le lundi 10 août 2025, une visite d’inspection du chantier du complexe universitaire de Cap Estérias, dans la commune d’Akanda. Une descente sur le terrain qui a permis au membre du gouvernement de s’enquérir de l’avancée notable des travaux, notamment pour la phase 1 du projet.

À l’heure où d’aucuns se questionnent sur la capacité d’accueil locale des nouveaux bacheliers, le gouvernement pour sa part s’attèle à accélérer le part pour proposer des réponses idoines. C’est dans ce cadre que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s’est rendu sur le site pilote du Cap Estérias pour vérifier que la dynamique voulue suit convenablement son cours. Une initiative pragmatique qui facilite le suivi en temps.

Le complexe universitaire du Cap Estérias sur de bons rails !

Au cours de cette visite, le membre du Gouvernement a pu constater l’état d’avancement de plusieurs infrastructures. Il s’agit entre autres d’un amphithéâtre en voie de finition ainsi que des salles de classe presque achevées. « Nous avons fait le tour et je pense que nous sommes satisfaits de l’avancement des travaux, surtout pour la phase 1 où tout est presque prêt pour accueillir nos élèves », a souligné le Pr. Charles Edgar Mombo. Il va sans dire qu’il se dégage un satisfecit chez l’universitaire.

L’amphithéâtre du Complexe universitaire © D.R.

Cependant, le ministre de tutelle a toutefois tenu à préciser que cette première phase ne concerne que des salles de capacité moyenne. Ainsi donc pour répondre aux besoins des étudiants de Licence 1, plus nombreux, l’exécution de la phase 2 s’avère indispensable. Celle-ci permettra de doter le complexe d’amphithéâtres aux normes. Aussi, la délégation ministérielle s’est également rendue à l’hôtel universitaire. Il s’agit d’un volet inscrit dans un modèle économique que le Gouvernement entend consolider.

À ce propos, le Pr. Charles Edgar Mombo a rappelé la vision du Président de la République, chef de l’État et chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce dernier s’est engagé à doter le pays d’universités « typiques », arrimées au développement national. Dans cette optique, le membre du gouvernement a plaidé pour un recours accru aux partenariats public-privé (PPP). La finalité est que les universités et grandes écoles gabonaises deviennent également des moteurs économiques.

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