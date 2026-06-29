Gabon : à Moanda, les populations sensibilisées aux enjeux de la transformation locale du manganèse

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À l’heure où le Gabon ambitionne de mettre fin à l’exportation du manganèse brut à l’horizon 2029, les autorités multiplient les actions de sensibilisation auprès des populations. À Moanda, principal bassin manganésifère du pays, une journée d’information organisée le 24 juin a permis d’expliquer les retombées attendues de cette stratégie industrielle, en termes d’emplois, de valeur ajoutée et de développement local.

La transformation locale du manganèse ne constitue plus seulement une orientation industrielle du gouvernement. Elle devient progressivement un projet de société appelé à redessiner l’avenir économique de Moanda, principale ville minière du Gabon. C’est dans cette perspective que la préfecture du département de la Lébombi-Léyou a organisé, le 24 juin, une journée citoyenne d’information et de sensibilisation autour du thème « L’intérêt de la transformation du manganèse expliqué aux Moandais », rapporte l’Agence Gabonaise de Presse (AGP).

Présidée par le préfet Jean-Pierre Abissaye, cette rencontre a réuni les autorités administratives, les opérateurs miniers, les élus locaux ainsi que les populations afin d’expliquer les enjeux de la nouvelle politique nationale de transformation des ressources minières.

Créer davantage de valeur et d’emplois au Gabon

Au cours des échanges, les représentants des sociétés minières Eramet-Comilog et Nouvelle Gabon Mining (NGM) ont rappelé que la transformation locale du minerai permettra de produire davantage de richesse sur le territoire national plutôt que de se limiter à l’exportation de matières premières.

Les bénéfices attendus concernent notamment la création de nouveaux emplois, le développement d’activités industrielles connexes, le renforcement des compétences locales ainsi que l’augmentation de la valeur ajoutée générée par la filière manganèse.

Pour le maire de Moanda, cette évolution représente une opportunité historique pour la commune. « Si le manganèse appartient à l’histoire de Moanda, il doit désormais contribuer plus fortement encore à son avenir », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de faire de cette ressource un véritable levier de développement local.

Préparer les populations à la transition industrielle

Cette initiative intervient alors que le gouvernement gabonais a confirmé sa volonté d’interdire progressivement l’exportation du manganèse brut afin de favoriser sa transformation sur le territoire national d’ici 2029.

Déjà dotée d’installations industrielles de transformation, Moanda est appelée à occuper une place stratégique dans cette nouvelle politique industrielle. L’objectif affiché est de développer une véritable chaîne de valeur nationale, allant de l’extraction du minerai jusqu’à la production de produits métallurgiques à plus forte valeur ajoutée.

Au-delà des infrastructures, les autorités insistent sur la nécessité de préparer les ressources humaines. Le préfet Jean-Pierre Abissaye a ainsi invité les populations à préserver « la paix, l’unité et la cohésion sociale », tout en encourageant les familles à orienter les jeunes vers les métiers de l’industrie minière, de la métallurgie et de la transformation.