Plusieurs professionnels des médias formés en journalisme sportif

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Le siège de CANAL+ Gabon à Libreville a accueilli, du 23 au 26 juin 2026, une session de formation en journalisme sportif organisée par CANAL+ University. Animée par Lilian Gatounes, journaliste et commentateur sportif de CANAL+, cette initiative visait à renforcer les aptitudes des participants dans les techniques liées à la couverture sportive.

Fidèle à son engagement en faveur du développement des métiers de l’audiovisuel, CANAL+ poursuit son accompagnement des talents gabonais. À travers son label CANAL+ University, le groupe a réuni plus d’une trentaine de participants, dont professionnels, amateurs et passionnés autour d’un programme consacré au journalisme sportif. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de transmettre des savoir-faire et d’accompagner l’émergence de nouveaux profils dans le paysage audiovisuel gabonais. « Notre politique repose sur trois piliers : l’information, le social et la formation », a déclaré Bernice Moussounda épouse Madoungou, Responsable Communication de CANAL+ Gabon.

La relève du journalisme sportif assurée

Pour cette session dédiée au journalisme sportif, CANAL+ a choisi de faire appel à Lilian Gatounes, figure reconnue du commentaire sportif francophone, afin de partager son expérience avec les participants.

« Avec plus de 30 ans de carrière et plus de 4 000 matchs commentés, je pense être arrivé à un moment de ma vie où je peux être dans la transmission », a expliqué Lilian Gatounes, journaliste et commentateur sportif de CANAL+. Durant ces trois jours, il a accompagné les stagiaires autour de plusieurs exercices pratiques et théoriques afin de leur permettre d’affiner leur approche du métier. Il a également salué leur engagement et leur envie de progresser. « J’ai vu des personnes qui étaient à fond, qui étaient très motivées pour essayer de progresser. Ce n’est pas facile, mais je trouve que tout le monde a relevé le défi avec brio », a-t-il ajouté.

Au-delà de l’encadrement proposé par le formateur, cette session a également permis aux participants de renforcer leurs acquis et de mieux comprendre les exigences du journalisme sportif. « J’ai appris beaucoup de choses, notamment les bases journalistiques telles que les 5 W, comment rédiger une brève », a témoigné Adoulisse Kinadjian, étudiante en journalisme. Cette expérience lui a permis de consolider ses connaissances et de mieux appréhender les spécificités du journalisme sportif. Pour les professionnels déjà en activité, cette rencontre a aussi représenté une occasion de perfectionnement. « Cela nous a permis de renforcer les bases du journalisme sportif, de recevoir des clés et des conseils qui permettent d’améliorer notre savoir-faire au quotidien », a ajouté Hans Mebale, journaliste sportif au quotidien L’Union.

Au terme de ces trois jours d’échanges, les participants repartent avec de nouvelles méthodes, des conseils précieux et une meilleure compréhension des réalités du journalisme sportif. Une expérience qui pourrait bien faire naître de nouvelles vocations et contribuer à faire émerger une nouvelle génération de voix capables de raconter le sport autrement.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire