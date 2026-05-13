Manganèse : le groupe Eramet prend acte de la volonté du Gabon d’entrer dans son capital

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En marge du sommet Africa Forward à Nairobi, au Kenya, une étape historique a été franchie pour l’économie gabonaise notamment dans le secteur minier. Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et la Présidente Directrice Générale d’Eramet, Christel Bories, ont jeté les bases d’une montée au capital du Gabon au sein du géant minier français.

C’est un tournant majeur dans la gestion des ressources naturelles du pays. Longtemps cantonné à un rôle de partenaire local via la Comilog, l’État gabonais a officiellement manifesté son intention de souscrire à l’augmentation de capital annoncée par le groupe Eramet. Cette décision, actée lors d’une rencontre stratégique au sommet de Nairobi, marque la volonté ferme de Libreville de passer du statut de simple spectateur de l’exploitation de son sous-sol à celui d’acteur décisionnaire au niveau global.

Transformation locale et infrastructures

La discussion entre le Chef de l’État et Christel Bories ne s’est pas limitée aux enjeux financiers. Elle a permis de faire le point sur l’avancement des travaux menés par les équipes chargées de la transformation du manganèse sur le territoire gabonais. Ce volet est un levier essentiel de la politique gouvernementale, visant à créer davantage de valeur ajoutée et d’emplois localement.

Parallèlement, la modernisation du réseau ferroviaire, opérée par la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag), reste au cœur des préoccupations. Le Plan de Modernisation et de Sécurisation (PMS) du rail est en effet la condition sine qua non pour garantir l’évacuation fluide du minerai et soutenir les ambitions de croissance du secteur minier.

Un processus financier stratégique

Sur le plan technique, cette opération financière se concrétisera par l’acquisition de Droits Préférentiels de Souscription (DPS) sur le marché. La direction d’Eramet a pris acte de cette intention, qui s’inscrit dans le cadre du projet d’augmentation de capital du Groupe. Ce dernier sera soumis au vote des actionnaires lors de l’assemblée générale prévue le 27 mai prochain. Les résolutions déposées auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) confirment le maintien du droit préférentiel pour les actionnaires actuels.

En devenant un actionnaire de référence au sein de la maison-mère Eramet, le Gabon s’offre non seulement une source de revenus supplémentaires via les dividendes, mais surtout un droit de regard inédit sur la chaîne de valeur mondiale d’un minerai devenu critique. Cette offensive illustre la nouvelle doctrine de souveraineté économique prônée par les autorités de la Vème République.