Gabon : l’Assemblée nationale examine les trajectoires budgétaires de l’État

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Réunis ce samedi 227 juin 2026 en séance plénière sous la présidence de l’honorable Jeannot Kalima, deuxième Vice-président de l’institution assurant l’intérim de Michel Régis Onanga M. Ndiaye, les députés ont planché sur l’avenir budgétaire du pays.Au cœur des débats figurait le Débat d’orientation budgétaire (DOB), passage obligé avant l’élaboration du prochain projet de loi de finances.

Au cours de cette séance, les élus ont validé à l’unanimité le projet de loi autorisant le Chef de l’État à légiférer par ordonnance durant l’intersession parlementaire, du 1er juillet au 31 août 2026.

Pour Jeannot Kalima, la portée de cet exercice ne fait aucun doute. « Le Débat d’orientation budgétaire est un exercice républicain sans vote qui offre à l’Assemblée nationale l’occasion d’apprécier les grandes orientations économiques et financières du Gouvernement avant l’élaboration du projet de loi de finances. », a-t-il indiqué.

Souveraineté alimentaire et préoccupations sociales

Face à l’Exécutif, la Représentation nationale n’a pas manqué de relayer les préoccupations du quotidien. Plusieurs députés, à l’instar de David Labaye, Judith Justine Lekogo ou encore Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, ont vigoureusement interpellé le Gouvernement. Les coupures d’eau et d’électricité, la dette de la CNAMGS, la pression fiscale et l’état des routes ont largement alimenté les échanges.

La suspension annoncée de l’importation du poulet de chair d’ici fin 2026 a particulièrement focalisé l’attention. En réponse, Thierry Minko, ministre des Finances, de la Dette et des Participations, a défendu une vision à long terme. « La suspension des importations de poulet de chair vise à créer les conditions d’une production nationale durable, capable de garantir l’approvisionnement des populations. », a indiqué le membre du gouvernement.

Le ministre a également détaillé les contours du projet GAB Pêche, destiné à mieux structurer la filière via des financements ciblés et des centres de multiplication des semences.

Vers une gestion rigoureuse des investissements

La ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono, a quant à elle réaffirmé le cap d’une trajectoire économique maîtrisée. « Notre ambition est de concilier stabilité macroéconomique, efficacité de la dépense publique et amélioration des conditions de vie des populations », a-t-elle martelé.

Au terme d’une séance dense, Jeannot Kalima a salué la maturité des débats, qualifiant ce moment de dialogue privilégié. Les contributions des députés, selon lui, prouvent leur engagement absolu à promouvoir des politiques en phase avec les attentes des citoyens.