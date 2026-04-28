BGFIBank Gabon : fermeture exceptionnelle des points de vente ce 30 avril 2026

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Chers clients, La Direction Générale de BGFIBank Gabon, vous informe que les points de vente du Grand Libreville seront exceptionnellement fermés, le jeudi 30 avril 2026 à 14h00.

Les activités se poursuivront aux horaires habituels pour les points de vente situés en dehors du Grand Libreville.

Pendant cette période, nous vous invitons à privilégier nos services de banque à distance (BGFIMobile, BGFICash Management, BGFIOnline), nos GAB ainsi que nos terminaux de paiement électronique (TPE) pour la réalisation de vos opérations.

La Direction Générale vous présente ses excuses pour la gêne occasionnée et vous remercie de votre compréhension.

Fait à Libreville, 28 avril 2026.

La Direction Générale