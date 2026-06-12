Coupe du Monde 2026 : Vibrez au rythme des matchs et maximisez vos gains sur PMUG.ga

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Ce jeudi 11 juin 2026, le coup d’envoi de la Coupe du Monde de football est donné conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C’est le départ d’un mois de pure passion sportive, mais aussi d’opportunités exceptionnelles pour les parieurs du monde entier. Pour célébrer cet événement planétaire, la plateforme de paris en ligne PMUG.GA sort le grand jeu en proposant une avalanche de promotions conçues pour maximiser les gains et sécuriser les mises.

Pour vibrer à chaque action, plusieurs outils exclusifs sont mis à la disposition des joueurs afin d’optimiser leurs pronostics. Il s’agit notamment de My Combo qui permet de combiner plusieurs types de paris sur un seul et même événement, comme les buteurs, les cartons ou les corners Avec 2 UP plus besoin d’attendre le coup de sifflet final ! Si l’équipe sur laquelle vous avez misé prend deux buts d’avance à n’importe quel moment de la rencontre, votre pari est immédiatement déclaré gagnant.

Autres innovations, Complète mon pari, cette fonctionnalité flexible permet d’ajouter de nouveaux événements à vos paris déjà en cours, que ce soit en pré-match ou en direct, pour booster vos gains potentiels. Enfin Cash Back Sport 10% qui permet de limitez les risques grâce au rendez-vous du lundi, qui vous rembourse 10% de vos pertes en paris sportifs de la semaine précédente, sous réserve du respect des conditions.

La Coupe du Monde en non-stop sur le Virtuel

Le spectacle ne s’arrête jamais. En parallèle des matchs réels, une autre Coupe du Monde, cette fois virtuelle, bat son plein. Elle permet de vivre la compétition à un rythme effréné avec un nouveau match toutes les 2 minutes, 24 heures sur 24. Accessible à toutes les bourses, cette formule ultra-rapide permet de jouer à partir de 500 F CFA seulement, avec la possibilité de décrocher jusqu’à 15 millions de FCFA.

Préparez dès maintenant vos pronostics, profitez des meilleures cotes du marché et transformez chaque action en opportunité! Pour plus d’informations, le public est invité à se rapprocher des agences, des plateformes officielles ou à contacter directement le service client au 011.79.02.00