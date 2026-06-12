Derniers articlesSOCIETE

Coupe du Monde 2026 : Vibrez au rythme des matchs et maximisez vos gains sur PMUG.ga

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 12 juin 2026 à 10h25min
1 529 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

Ce jeudi 11 juin 2026, le coup d’envoi de la Coupe du Monde de football est donné conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C’est le départ d’un mois de pure passion sportive, mais aussi d’opportunités exceptionnelles pour les parieurs du monde entier. Pour célébrer cet événement planétaire, la plateforme de paris en ligne PMUG.GA sort le grand jeu en proposant une avalanche de promotions conçues pour maximiser les gains et sécuriser les mises. 

Pour vibrer à chaque action, plusieurs outils exclusifs sont mis à la disposition des joueurs afin d’optimiser leurs pronostics. Il s’agit notamment de My Combo qui permet de combiner plusieurs types de paris sur un seul et même événement, comme les buteurs, les cartons ou les corners Avec 2 UP plus besoin d’attendre le coup de sifflet final ! Si l’équipe sur laquelle vous avez misé prend deux buts d’avance à n’importe quel moment de la rencontre, votre pari est immédiatement déclaré gagnant.

Autres innovations, Complète mon pari, cette fonctionnalité flexible permet d’ajouter de nouveaux événements à vos paris déjà en cours, que ce soit en pré-match ou en direct, pour booster vos gains potentiels. Enfin Cash Back Sport 10% qui permet de limitez les risques grâce au rendez-vous du lundi, qui vous rembourse 10% de vos pertes en paris sportifs de la semaine précédente, sous réserve du respect des conditions.

La Coupe du Monde en non-stop sur le Virtuel

Le spectacle ne s’arrête jamais. En parallèle des matchs réels, une autre Coupe du Monde, cette fois virtuelle, bat son plein. Elle permet de vivre la compétition à un rythme effréné avec un nouveau match toutes les 2 minutes, 24 heures sur 24. Accessible à toutes les bourses, cette formule ultra-rapide permet de jouer à partir de 500 F CFA seulement, avec la possibilité de décrocher jusqu’à 15 millions de FCFA.

Préparez dès maintenant vos pronostics, profitez des meilleures cotes du marché et transformez chaque action en opportunité! Pour plus d’informations, le public est invité à se rapprocher des agences, des plateformes officielles ou à contacter directement le service client au 011.79.02.00

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 12 juin 2026 à 10h25min
1 529 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

AGASA : 340 producteurs artisanaux sensibilisés aux pratiques d’hygiène et de fabrication

12 juin 2026 à 11h50min

FIBA 241 : les atouts culturels au cœur de la cinquième édition 

12 juin 2026 à 10h06min

Gabon : le gouvernement défend la loi de finances rectificative à l’Assemblée nationale

12 juin 2026 à 9h44min

Franceville : une employée du CIRMF retrouvée morte, une lettre posthume évoque des pressions professionnelles

12 juin 2026 à 9h35min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : pourquoi l’État peine-t-il à soutenir son unique usine de fabrication de médicaments ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Pourquoi l’État peine-t-il à soutenir son unique usine de fabrication de médicaments ?
[#Reportage] Coopération : Fabrice Mauries prépare la visite d’Oligui Nguema en France 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Coopération : Fabrice Mauries prépare la visite d’Oligui Nguema en France
[#RevuedePresse] Revue de presse du 11 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 11 Juin 2026
[#Reportage] Taxi Gab+ : Oligui Nguema préside la cérémonie de remise de 200 véhicules 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Taxi Gab+ : Oligui Nguema préside la cérémonie de remise de 200 véhicules
[#Journal] Le 12H30 du 11 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 11 Juin 2026
[#Reportage] Prison centrale : 20 dossiers en ouverture des audiences correctionnelles foraines 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Prison centrale : 20 dossiers en ouverture des audiences correctionnelles foraines
S'abonner
Bouton retour en haut de la page