Mairie de Ntoum : 2,2 milliards de budget voté, peu de place  à l’investissement 

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Le Conseil municipal de Ntoum s’est réuni vendredi 24 avril dernier avec pour point central à l’ordre du jour, l’adoption du budget primitif 2026. Au terme des débats, celui-ci a été arrêté à 2 212 768 928 FCFA. Un budget ambitieux pour cette commune périphérique de Libreville comparé aux 1,6 milliard de l’exercice 2025, mais dont l’adoption a laissé une partie des conseillers sur leurs fins.

Présidée par la Maire de la commune, Zephirine Etotowa Ntutume, la séance a eu lieu en présence des 53 conseillers. Selon les retours que nous avons de cette réunion, alors que le budget primitif avait déjà été fixé, le percepteur aurait annoncé le retranchement de 175 millions de FCFA de cette enveloppe globale, correspondant selon lui à « l’apport de la balance d’entrée ». De quoi semer la confusion quant au montant du budget réellement adopté.

La sincérité et la transparence du budget en cause

Parmi les points querellés, figure également la part réservée à l’investissement. Selon certains, la règle des 60% pour le fonctionnement et 40% consacré à l’investissement aurait été érigée en norme sans que cela ne soit respecté. Désormais, la Commune de Ntoum mobilisera plus de 1,5 milliard de FCFA pour le fonctionnement contre seulement 675 millions pour l’investissement. 34 millions de FCFA annuel en salaires et avantages pour le maire, achat de véhicules, indemnités de session des conseillers, indemnités du percepteur… autant de dépenses jugées superflues face aux besoins en matière de voirie et autres investissements à impact direct sur les populations.

Si la majorité UDB composée d’une vingtaine de conseillers a fait de la gouvernance de la commune de Ntoum un modèle à l’échelle du pays, les orientations budgétaires interrogent. Certains en appellent à des correctifs urgents afin de privilégier l’investissement et l’amélioration du cadre de vie des populations au détriment de dépenses non essentielles. Notons que bien que ce budget suscite des critiques, il a toutefois été adopté à une majorité de 51 conseillers contre 2 abstentions.