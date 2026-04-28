Derniers articlesPOLITIQUE

Mairie de Ntoum : 2,2 milliards de budget voté, peu de place  à l’investissement 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 28 avril 2026 à 16h42min
1 507 Temps de lecture 1 minute
Le Conseil municipal de Ntoum au sortir de la session © D.R.
Ecouter l'article

Le Conseil municipal de Ntoum s’est réuni vendredi 24 avril dernier avec pour point central à l’ordre du jour, l’adoption du budget primitif 2026. Au terme des débats, celui-ci a été arrêté à 2 212 768 928 FCFA. Un budget ambitieux pour cette commune périphérique de Libreville comparé aux 1,6 milliard de l’exercice 2025, mais dont l’adoption a laissé une partie des conseillers sur leurs fins. 

Présidée par la Maire de la commune, Zephirine Etotowa Ntutume, la séance a eu lieu en présence des 53 conseillers. Selon les retours que nous avons de cette réunion, alors que le budget primitif avait déjà été fixé, le percepteur aurait annoncé le retranchement de 175 millions de FCFA de cette enveloppe globale, correspondant selon lui à « l’apport de la balance d’entrée ». De quoi semer la confusion quant au montant du budget réellement adopté. 

La sincérité et la transparence du budget en cause 

Parmi les points querellés, figure également la part réservée à l’investissement. Selon certains, la règle des 60% pour le fonctionnement et 40% consacré à l’investissement aurait été érigée en norme sans que cela ne soit respecté. Désormais, la Commune de Ntoum mobilisera plus de 1,5 milliard de FCFA pour le fonctionnement contre seulement 675 millions pour l’investissement. 34 millions de FCFA annuel en salaires et avantages pour le maire, achat de véhicules, indemnités de session des conseillers, indemnités du percepteur… autant de dépenses jugées superflues face aux besoins en matière de voirie et autres investissements à impact direct sur les populations. 

Si la majorité UDB composée d’une vingtaine de conseillers a fait de la gouvernance de la commune de Ntoum un modèle à l’échelle du pays, les orientations budgétaires interrogent. Certains en appellent à des correctifs urgents afin de privilégier l’investissement et l’amélioration du cadre de vie des populations au détriment de dépenses non essentielles. Notons que bien que ce budget suscite des critiques, il a toutefois été adopté à une majorité de 51 conseillers contre 2 abstentions. 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 28 avril 2026 à 16h42min
1 507 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Gabon : à Harvard, le numérique au cœur de la stratégie portée par Oligui Nguema

28 avril 2026 à 15h34min

BGFIBank Gabon : fermeture exceptionnelle des points de vente ce 30 avril 2026

28 avril 2026 à 15h21min

Addis-Abeba : le Gabon élu 1er vice-président du Forum africain sur le développement durable

28 avril 2026 à 15h03min

Gabon-Pays-Bas : une Fête du Roi sous le sceau du renforcement de la coopération

28 avril 2026 à 14h57min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#RevuedePresse] Revue de presse du 28 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 28 Avril 2026
[#Journal] Le 12H30 du 28 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 28 Avril 2026
🔴[FlashInfos] SEEG : Bizango Rails sort de l'ombre 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] SEEG : Bizango Rails sort de l'ombre
🔴[FlashInfos] MT : Que pensez vous des démarcheurs de logements 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] MT : Que pensez vous des démarcheurs de logements
🔴[FlashInfos] Mairie de Libreville : Adrien Nguema Mba pour une hausse du budget des arrondissements 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Mairie de Libreville : Adrien Nguema Mba pour une hausse du budget des arrondissements
🔴[FlashInfos] Gabon : Mobile Money affiche un chiffre d’affaires de +16,9% en 2025 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Gabon : Mobile Money affiche un chiffre d’affaires de +16,9% en 2025
S'abonner
Bouton retour en haut de la page