Etats-Unis : Mark-Alexandre Doumba décline les ambitions numériques du Gabon à Harvard 

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En marge des prestigieuses Réunions de printemps, le Gabon a marqué les esprits sur la scène internationale. Mark-Alexandre Doumba, ministre de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation, a profité d’une tribune d’exception à l’Université de Harvard pour dévoiler la feuille de route technologique du pays.

Invité au panel « Africa and the World: Reclaiming Agency in a Shifting Geopolitical Landscape » lors de l’Africa Development Conference, le membre du gouvernement a défendu une vision claire : la souveraineté numérique. Pour le gouvernement gabonais, le digital n’est plus un simple outil technique, mais un levier de compétitivité capable de transformer l’économie nationale.

« Le numérique est le socle sur lequel nous bâtissons une administration plus productive et des entreprises plus résilientes », a souligné le ministre de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation.

Des résultats concrets pour l’économie

Loin des discours théoriques, Mark-Alexandre Doumba a mis en avant des retombées tangibles. La stratégie gabonaise s’articule autour de trois piliers majeurs notamment la digitalisation des services publics, qui a permis une réduction drastique des coûts et des délais administratifs; miser sur le capital humain avec un accent particulier sur la formation aux métiers de demain pour préparer la jeunesse gabonaise et un accompagnement renforcé des start-up et des PME locales pour dynamiser le tissu industriel.

Le Gabon, futur hub technologique ?

Aux côtés de figures influentes telles que l’ancienne présidente mauricienne Ameenah Gurib-Fakim et la secrétaire d’État adjointe américaine Dr Jendayi Frazer, le ministre a rappelé que la technologie est le meilleur allié du climat des affaires. En simplifiant les processus, le Gabon renforce la confiance des bailleurs de fonds internationaux.

Dans un contexte géopolitique en pleine mutation, l’ambition est affirmée : positionner le Gabon comme un acteur incontournable dans la définition des standards numériques africains et attirer des flux d’investissements massifs pour pérenniser la diversification de son économie.