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Nzeng-Ayong : axe Rond-point–Épi, après les nids-de-poule, la poussière

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 12 juin 2026 à 22h59min
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La dégradation de l’axe Rond-point–Épi à Nzeng-Ayong dans le sixième arrondissement de Libreville a été marquée par d’importants nids-de-poule et l’affaissement de la chaussée. Cette situation avait conduit les autorités à engager des travaux. L’objectif affiché était de pérenniser cette voie stratégique qui relie plusieurs quartiers de la capitale.

Après près d’un an de retard, la circulation a finalement repris. Mais sur le terrain, la qualité des travaux suscite de nombreuses critiques. Plusieurs usagers dénoncent une réhabilitation incomplète. « On voit que les travaux ont été faits, mais ce n’est pas uniforme. À certains endroits il y a du goudron, à d’autres ce sont des creux et de la poussière. Avec la saison sèche, c’est très difficile pour nous », a déclaré un usager.

Une route livrée, mais encore inachevée

Après plusieurs mois de chantier, les trous ont laissé place à un autre désagrément : la poussière. Sur près de 150 mètres, l’air devient difficilement respirable. À chaque passage de véhicule, un épais nuage de poussière se soulève, mettant plusieurs minutes à se dissiper. Sur le chantier, les travaux ne couvrent plus toute la chaussée. Ils se concentrent désormais sur les accotements. Les équipes poursuivent l’aménagement des ouvrages d’assainissement. 

Ces ouvrages visent à faciliter l’écoulement des eaux et à limiter les dégradations futures de la route dans ce secteur fortement urbanisé. Selon un agent de la société adjudicataire rencontré sur place, la situation s’explique par l’état d’avancement du chantier, qui reste partiel. Le revêtement final n’a pas encore été entièrement posé. « Quand on parle de livraison partielle, cela signifie que les travaux ne sont pas complètement terminés. Le reste à faire concerne notamment le goudron, parce qu’il n’a pas encore été posé », a-t-il expliqué.

Il a également justifié l’ouverture de la voie à la circulation avant la fin des travaux par la nécessité de fluidifier le trafic dans le quartier. « La route a été ouverte pour désengorger la circulation. De l’autre côté, c’était trop serré. Il fallait faciliter le passage pour que les gens puissent circuler librement », a-t-il ajouté. Prévue initialement pour une durée de deux mois, la réhabilitation de l’axe Rond-point–Épi dire depuis près d’un an déjà. Malgré la reprise du trafic, les usagers restent partagés et appellent à l’achèvement rapide des travaux afin de retrouver une route pleinement praticable.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire

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