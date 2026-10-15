Gabon : 74,3 % des élèves déclarent éprouver un sentiment de solitude

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Au Gabon, près de trois élèves interrogés sur quatre déclarent éprouver un sentiment de solitude. Ce chiffre de 74,3 %, révélé lors du Conseil des ministres du 8 octobre 2026, est issu d’une enquête sur la santé en milieu scolaire conduite depuis octobre 2024 par les ministères de l’Éducation nationale et de la Santé, avec l’appui de l’UNESCO et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Un résultat particulièrement préoccupant qui place la santé mentale des élèves au cœur des enjeux de santé publique et interroge les dispositifs d’écoute et d’accompagnement disponibles dans les établissements scolaires gabonais.

Ils fréquentent les salles de classe, côtoient quotidiennement leurs camarades et évoluent dans un environnement collectif. Pourtant, une proportion considérable des élèves interrogés au Gabon affirme ressentir de la solitude. Avec un taux de 74,3 %, l’enquête nationale sur la santé en milieu scolaire révèle une réalité qui dépasse la simple question des relations entre élèves. Elle soulève celle du bien-être psychologique des enfants et des adolescents, de leur environnement familial et scolaire, mais également de la capacité des institutions éducatives à identifier les situations de mal-être. D’autant que les autres indicateurs présentés au gouvernement témoignent de vulnérabilités qui méritent une attention particulière.

Près de trois élèves sur quatre concernés par la solitude

Selon le communiqué final du Conseil des ministres du 8 octobre 2026, 74,3 % des élèves interrogés déclarent éprouver un sentiment de solitude. Cette proportion constitue l’un des indicateurs les plus élevés parmi ceux rendus publics dans le cadre de l’enquête. Elle signifie qu’une large majorité des participants rapporte une expérience de solitude, sans que le document gouvernemental précise toutefois la fréquence, la durée ou l’intensité de ce sentiment.

Cette distinction demeure essentielle. Ressentir ponctuellement de la solitude ne signifie pas nécessairement souffrir d’isolement social durable ou d’un trouble psychologique. Un élève peut évoluer dans un environnement familial et scolaire entouré tout en éprouvant des difficultés à communiquer ses émotions ou à trouver un interlocuteur de confiance. À ce stade, les résultats publiés ne permettent pas de déterminer les principales causes du phénomène, ni d’établir si certaines catégories d’élèves sont davantage concernées.

Des indicateurs de santé mentale particulièrement préoccupants

Le sentiment de solitude s’inscrit dans un tableau sanitaire plus large. La même enquête révèle que 64,3 % des élèves déclarent des troubles du sommeil et que 22,7 % affirment avoir sérieusement envisagé le suicide. Ce dernier indicateur constitue un signal d’alerte majeur, qui appelle une attention particulière des autorités sanitaires et éducatives. Le communiqué ne précise cependant pas si les élèves déclarant un sentiment de solitude sont également ceux qui rapportent des troubles du sommeil ou des pensées suicidaires.

Par ailleurs, 17,9 % des élèves interrogés déclarent avoir subi des violences ou du harcèlement à l’école, tandis que 9,9 % rapportent des situations de cyberharcèlement. Ces expériences peuvent contribuer à fragiliser le sentiment de sécurité et d’appartenance des élèves. Il serait néanmoins prématuré d’en déduire qu’elles expliquent directement le taux de solitude observé. Une analyse approfondie des données serait nécessaire pour identifier les éventuelles relations entre ces différents indicateurs.

L’école face au défi de l’accompagnement psychologique

Ces résultats interrogent directement les capacités d’accompagnement des établissements scolaires gabonais. Selon le communiqué gouvernemental, moins d’un tiers des établissements disposent d’un mécanisme formalisé de prise en charge sanitaire. Si cette donnée ne renseigne pas précisément sur la disponibilité des psychologues scolaires ou des conseillers d’orientation, elle met en évidence des insuffisances dans l’organisation générale du suivi de la santé des élèves.

Dans ce contexte, la prévention du mal-être psychologique ne peut se limiter à des interventions ponctuelles. Elle suppose notamment des espaces d’écoute confidentiels, une meilleure formation des personnels éducatifs au repérage des signes de détresse et des mécanismes d’orientation vers des professionnels de santé. Les familles ont également un rôle important à jouer, sans que cette responsabilité puisse se substituer à celle des pouvoirs publics dans l’organisation d’un accompagnement adapté aux besoins des élèves.

Le programme École ZEN face aux attentes sanitaires

Prenant acte des résultats de l’enquête, le Conseil des ministres a approuvé l’inscription du programme national d’assainissement scolaire « École ZEN » dans la programmation budgétaire du Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030. Le gouvernement a également donné son accord à la mobilisation de partenaires techniques et financiers ainsi qu’à l’élaboration des textes réglementaires nécessaires à sa mise en œuvre.

Présenté comme un dispositif transversal destiné à améliorer l’environnement scolaire, ce programme devra néanmoins être apprécié à l’aune des besoins effectivement identifiés. Le communiqué ne précise pas les mesures spécifiques envisagées pour répondre au sentiment de solitude ou renforcer la prise en charge psychologique des élèves. Or, l’amélioration des infrastructures sanitaires, bien que nécessaire, ne saurait à elle seule répondre à l’ensemble des difficultés liées à la santé mentale.

Comprendre les causes pour mieux protéger les élèves

La publication du taux de 74,3 % appelle désormais un approfondissement du diagnostic. La connaissance des méthodes utilisées, de la taille de l’échantillon, des catégories d’âge concernées et de la répartition des résultats selon les provinces permettrait de mieux mesurer la portée de cet indicateur. Il serait également utile de déterminer si le sentiment de solitude est occasionnel, fréquent ou persistant, afin d’adapter les réponses aux situations réellement vécues par les élèves.

Pour les autorités gabonaises, le défi consiste donc à transformer ces résultats en politiques de prévention et d’accompagnement mesurables. Au-delà des performances scolaires, la qualité du système éducatif se juge également à sa capacité à garantir aux enfants et aux adolescents un environnement protecteur. Car derrière les 74,3 % d’élèves déclarant éprouver de la solitude se pose une interrogation essentielle : comment une école qui rassemble quotidiennement des milliers de jeunes peut-elle mieux identifier ceux qui, malgré cette proximité, se sentent profondément seuls ?