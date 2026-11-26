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Le ministère de l’Habitat a recensé 325 bâtiments inachevés situés le long des principales artères de Libreville. Présentés au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, par le vice-président du gouvernement, Herman Immongault, les résultats de cette opération s’inscrivent dans une démarche de réorganisation du paysage urbain de la capitale gabonaise. Si l’objectif affiché est d’améliorer le cadre de vie et de renforcer l’attractivité de Libreville, la question du traitement administratif et juridique de ces constructions reste entière.

Des immeubles laissés à l’abandon aux constructions dont les travaux sont interrompus depuis plusieurs années, les bâtiments inachevés font partie du paysage architectural de Libreville. Leur présence le long des principales artères de la capitale constitue un défi en matière d’aménagement urbain, d’esthétique et, potentiellement, de sécurité publique. Le recensement effectué par le ministère de l’Habitat, qui a permis d’identifier 325 bâtiments inachevés, devrait désormais servir de base à l’élaboration de mesures destinées à remédier à cette situation.

325 bâtiments au cœur du chantier de réorganisation urbaine

Selon la communication de la présidence de la République, cette opération vise à « améliorer le cadre urbain, à assainir le paysage architectural et à renforcer l’attractivité de la capitale ». Elle intervient parallèlement aux opérations de libération des emprises publiques et d’élargissement des voies engagées dans le Grand Libreville, avec pour ambition de rationaliser l’occupation de l’espace urbain.

Toutefois, le recensement de ces constructions ne renseigne pas encore sur les raisons de leur inachèvement. Difficultés de financement, contentieux fonciers, litiges successoraux ou abandon de projets immobiliers pourraient expliquer certaines situations. Autant de circonstances qui nécessiteraient un examen individualisé avant toute intervention des pouvoirs publics.

Entre impératifs urbanistiques et respect du droit de propriété

Au-delà de l’ambition d’embellissement de la capitale, cette démarche soulève une question juridique fondamentale : quelles mesures les autorités entendent-elles prendre à l’égard des propriétaires concernés ? Entre l’éventualité de mises en demeure, l’incitation à l’achèvement des travaux et les interventions sur les constructions présentant un danger, plusieurs pistes pourraient être envisagées, dans le respect des garanties légales attachées au droit de propriété.

À ce stade, aucune mesure de démolition, de réquisition ou d’expropriation n’a été annoncée par les autorités. Le gouvernement devra donc préciser les modalités de traitement de ces 325 bâtiments, les délais éventuellement accordés aux propriétaires ainsi que les dispositifs d’accompagnement susceptibles d’être mis en place. Car si la transformation du paysage architectural de Libreville répond à un impératif d’aménagement urbain, sa mise en œuvre devra concilier les exigences de l’intérêt général, la sécurité publique et la protection des droits des propriétaires.