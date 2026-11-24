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Ce lundi 23 novembre 2026 à Marrakech, la Commission nationale de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite (CNLCEI), représentée par son président Nestor Mbou, a signé un protocole d’accord avec son homologue marocaine. Cette coopération vise à renforcer les mécanismes de prévention de la corruption, le partage d’expertises et la promotion de la transparence dans la gestion des affaires publiques.

Face à la complexification des pratiques de corruption et aux impératifs de protection des ressources publiques, la CNLCEI entend renforcer sa coopération internationale. Ce rapprochement avec l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) du Maroc intervient dans le cadre d’une rencontre continentale consacrée à l’ouverture institutionnelle comme levier d’amélioration de la gouvernance publique.

Mutualiser les expertises pour mieux combattre la corruption

À travers ce protocole d’accord, les deux institutions ambitionnent de capitaliser sur leurs expériences respectives et de mutualiser leurs bonnes pratiques. La commande publique, l’exploitation des ressources naturelles, le financement des infrastructures et la gouvernance numérique figurent notamment parmi les domaines à risques identifiés dans la note conceptuelle de la rencontre.

Pour la commission présidée par Nestor Mbou, cette coopération constitue une opportunité de renforcer ses capacités institutionnelles, notamment en matière de prévention, de détection des risques et d’évaluation des dispositifs de lutte contre l’enrichissement illicite. Les modalités opérationnelles du protocole restent toutefois à préciser.

La transparence institutionnelle au cœur des enjeux

La rencontre de Marrakech prévoit également le lancement de l’Alliance africaine des institutions ouvertes d’intégrité et de lutte contre la corruption. Selon la note conceptuelle, « l’ouverture institutionnelle revêt une importance particulière en tant que levier de l’efficacité du système d’intégrité et de lutte contre la corruption, et non comme une fin en soi ».

Pour le Gabon, l’enjeu réside désormais dans la traduction de cette coopération en résultats tangibles. L’accès à l’information, la publication des données, l’implication de la société civile et des médias ainsi que le suivi des dossiers transmis aux autorités compétentes constituent autant de pistes d’amélioration. Au-delà de la signature des accords internationaux, c’est à l’aune de ses résultats concrets que devra être appréciée l’efficacité de la lutte contre la corruption.