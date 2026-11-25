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Alors que les députés ont récemment revu à la baisse le projet de loi de finances 2027, ramenant l’enveloppe initiale de 6 223 milliards à 5 998,5 milliards de FCFA, l’ancien directeur de la législation fiscale et ancien candidat à la présidentielle d’avril 2025 Joseph Lapensée Essingone s’interroge sur la sincérité, la lisibilité et la pertinence des hypothèses macroéconomiques avancées par le gouvernement.

Sollicité sur le plateau du Canapé Rouge pour livrer son expertise technique sur la réduction de 224,6 milliards de francs CFA opérée lors de l’examen parlementaire, l’inspecteur central des impôts a d’emblée remis en perspective la mécanique budgétaire. Selon lui, l’ajustement d’une loi de finances à la hausse comme à la baisse constitue un exercice classique, directement indexé sur l’évolution des cours mondiaux des matières premières, au premier rang desquelles figure l’or noir. Il rappelle ainsi que le prix de référence affiché par les revues spécialisées telles que Platts subit souvent des décotes lorsqu’il est appliqué aux qualités de bruts extraits au Gabon, justifiant des révisions en cours de processus.

Opacité des données et limites de la LOLFEB

Toutefois, au-delà de la technique comptable, Joseph Lapensée Essingone fustige l’opacité qui entoure l’élaboration des lois de finances. « Le gros problème au Gabon, c’est qu’il y a un flou artistique sur un certain nombre de choses, au point où ceux-là qui révisent le budget à la hausse ou à la baisse ont eux-mêmes du mal à expliquer pourquoi ils le révisent », a-t-il martelé. L’ancien haut cadre des impôts pointe également le mimétisme institutionnel ayant conduit à l’adoption de la Loi organique relative aux lois de finances et à l’exécution du budget (LOLFEB). Censé instaurer un budget d’objectifs justifié « au franc le franc », ce dispositif demeure selon lui « très élitiste et un peu ésotérique », faute de transparence sur les données fournies par la Direction générale des hydrocarbures (DGH) ou le ministère des Mines.

L’invité de Gabon Media Time s’est montré tout aussi sévère à l’égard de la représentation nationale, qui a adopté le texte budgétaire 2027 à l’unanimité. Dénonçant l’absence de formation financière de nombreux élus et le non-respect fréquent des règles constitutionnelles sur les intangibilités financières, qui interdisent pourtant aux parlementaires d’alourdir les charges ou de réduire les recettes, il regrette un vote dicté par la discipline partisane plutôt que par l’analyse rigoureuse des indicateurs, tels qu’une croissance projetée à 4,5 % ou une production pétrolière estimée à 11,30 millions de tonnes métriques.

Sur le fond, Joseph Lapensée Essingone appelle à une refonte profonde du modèle économique national. « On sait très bien que notre économie est une économie de rente, essentiellement basée sur l’exportation de matières premières brutes exploitées par des multinationales qui se taillent la part du lion et ne nous donnent que des recettes insignifiantes », a-t-il déploré, plaidant pour une gestion souveraine et durable des ressources au profit des générations futures.