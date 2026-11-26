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Neuf mois après le lancement des travaux d’aménagement de l’axe Alémbé–Mikouyi, PORTEO BTP Gabon affiche un taux d’avancement global de 16 % sur ce tronçon de 306 kilomètres de la Transgabonaise. Dans un communiqué publié le 20 novembre 2026, l’entreprise annonce la pose des premiers enrobés au premier trimestre 2027, avec un objectif de 70 kilomètres de route bitumée d’ici à la fin de cette même année. Le chantier, qui mobilise déjà 550 travailleurs, devrait être achevé à l’horizon 2030.

Dernier tronçon de la Transgabonaise restant à bitumer, l’axe Alémbé–Mikouyi constitue un chantier stratégique pour le désenclavement de l’intérieur du pays et l’amélioration de la circulation des personnes et des marchandises. Lancés en février 2026 pour une durée prévisionnelle de quatre ans, les travaux entrent progressivement dans une nouvelle phase, avec la préparation des premières sections destinées à recevoir le revêtement bitumineux.

70 kilomètres de route bitumée attendus en 2027



Pour accélérer l’exécution du chantier, PORTEO BTP Gabon a déployé deux équipes intervenant simultanément sur le tracé. La première opère entre Ayem et le point kilométrique 140, tandis que la seconde intervient jusqu’au kilomètre 306. Sur une première section d’environ 140 kilomètres, la moitié des travaux préparatoires est désormais achevée.

L’entreprise dispose également d’un stock de 250 000 tonnes de granulats, d’une centrale à béton capable de produire 120 mètres cubes par heure et prévoit la mise en service de trois centrales d’enrobage. Entre 250 et 300 engins sont mobilisés sur ce chantier, dont l’exécution doit tenir compte de la traversée du parc national de la Lopé et du maintien de la circulation routière.

140 milliards de FCFA de financement et 1 400 emplois attendus

Sur le plan financier, le projet bénéficie d’un partenariat entre l’État gabonais, PORTEO BTP Gabon et BGFIBank. L’accord de prêt signé en juin 2025 prévoit une enveloppe de 140 milliards de FCFA destinée au financement de la première phase des travaux. Sur le volet social, l’entreprise annonce la création de 550 emplois depuis février 2026, avec une projection de 1 400 emplois à terme.

Au-delà de l’axe Alémbé–Mikouyi, PORTEO BTP Gabon intervient sur cinq projets routiers couvrant près de 400 kilomètres à travers le pays. Parmi ceux-ci figurent la réhabilitation des 56 kilomètres reliant Bifoun à Ndjolé, l’aménagement du littoral de La Sablière à Libreville et la liaison Franceville–aéroport de Mvengué, dont la livraison est annoncée avant les fêtes de fin d’année. Autant de chantiers dont l’achèvement devrait contribuer à la réalisation des ambitions routières du Gabon à l’horizon 2030.