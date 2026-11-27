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Ancien directeur général de la Société nationale immobilière (SNI), Hermann Kamonomono a reçu à Bangui, en République centrafricaine, le titre de docteur honoris causa décerné par l’Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée (IARPA). Cette distinction honorifique vient récompenser son engagement en faveur du développement de l’habitat en Afrique, dans un contexte où l’accès à un logement décent demeure un défi majeur pour de nombreux pays du continent.

C’est une reconnaissance internationale pour Hermann Kamonomono. Dans une publication sur sa page Facebook, l’ancien directeur général de la Société nationale immobilière a annoncé avoir reçu cette distinction académique en reconnaissance de son engagement dans le secteur de l’habitat. Loin de limiter cet honneur à sa seule personne, il a saisi cette occasion pour réaffirmer la nécessité de développer des solutions africaines aux problématiques de logement auxquelles sont confrontées les populations du continent.

Une reconnaissance de son engagement dans le secteur de l’habitat

Cette distinction honorifique décernée par l’IARPA vient saluer l’engagement de l’ancien patron de la SNI dans un secteur stratégique pour le développement économique et social des pays africains. Hermann Kamonomono a tenu à exprimer sa reconnaissance à l’institution ainsi qu’à l’ensemble des personnes qui l’accompagnent dans cet engagement.

« J’accueille cette distinction avec gratitude et humilité. Elle renforce une conviction qui guide notre action : notre continent doit pouvoir s’appuyer sur ses propres savoirs, ses compétences et ses expériences pour concevoir des réponses adaptées aux besoins de ses populations », a-t-il indiqué.

Repenser les politiques de logement à partir des réalités africaines

Au-delà de cette reconnaissance personnelle, Hermann Kamonomono plaide pour une approche du développement de l’habitat davantage ancrée dans les réalités du continent. Une réflexion qui trouve un écho particulier au Gabon, où l’accessibilité financière du logement, l’aménagement foncier et la maîtrise de l’urbanisation constituent autant de défis pour les politiques publiques.

« Pour l’habitat, cette ambition est concrète : mieux comprendre nos territoires, améliorer nos façons de produire le logement et permettre au plus grand nombre d’accéder à un cadre de vie digne », a souligné l’ancien directeur général de la SNI. À travers cette distinction, c’est également la question de la mobilisation de l’expertise africaine au service de la production de logements adaptés aux besoins et aux capacités économiques des populations qui est remise au centre du débat.