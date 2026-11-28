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Ce vendredi 27 novembre 2026, l’auditorium de l’immeuble AGL à Libreville a accueilli la troisième édition des Trophées Gabon RSE, organisée par Latitude Monde en présence du ministre de l’Environnement et du Climat, Stephen Olouna Mouba. Placée sous le thème « La parole aux lauréats », cette édition a réuni grandes entreprises, PME, institutions et partenaires au développement autour d’une ambition commune : faire de la responsabilité sociétale des entreprises un véritable levier de transformation économique, sociale et environnementale au Gabon.

Après deux éditions consacrées à la distinction des initiatives les plus remarquables en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), Latitude Monde a choisi de faire évoluer le format de cette édition. En lieu et place de la traditionnelle remise des trophées, cette troisième édition a privilégié le partage d’expériences, la confrontation des pratiques et l’identification de pistes de coopération. Une démarche articulée autour d’une intervention ministérielle, de deux panels consacrés respectivement aux grandes entreprises et aux PME, ainsi que d’une réflexion stratégique sur les modèles de croissance des entreprises africaines.

Dépasser la philanthropie pour transformer durablement la société

Dans son allocution d’ouverture, Stéphane Rinimba Moudouté-Bell, directeur général de Latitude Monde et commissaire général des Trophées Gabon RSE, a rappelé la nécessité d’inscrire les engagements sociétaux au cœur des stratégies d’entreprise. « La RSE concilie performance et responsabilité au service des collaborateurs, des communautés et de l’environnement. C’est dans cet équilibre que se construit la résilience des entreprises et la prospérité de demain », a-t-il déclaré.

Stephen Olouna Mouba, ministre de l’Environnement et du Climat © D.R.

Une orientation également défendue par le ministre de l’Environnement et du Climat, Stephen Olouna Mouba, qui a invité les opérateurs économiques à dépasser les seules actions philanthropiques pour privilégier des interventions structurantes et concertées. « Mon ambition certainement en tant que ministre de l’Environnement est de voir de plus en plus d’entreprises faire de la RSE ensemble », a-t-il indiqué. Pour le membre du gouvernement, l’efficacité des investissements sociétaux doit davantage se mesurer à leur capacité à transformer les conditions de vie des populations qu’aux seuls montants mobilisés.

Les grandes entreprises appelées à mutualiser leurs investissements

Le premier panel, réunissant les représentants de l’UNICEF, d’Olam, d’Eramet Comilog, de VAALCO Gabon et de Moov Africa Gabon Telecom, a permis de mettre en lumière plusieurs initiatives structurantes. Du recrutement de 1 500 récolteurs gabonais par Olam à l’accompagnement de 2 000 étudiants de l’Université Omar Bongo par VAALCO Gabon dans l’acquisition de compétences numériques, en passant par les projets de diversification économique de Comilog et les formations numériques de Moov Africa Gabon Telecom, les interventions ont illustré la diversité des engagements du secteur privé.

Une vue du Panel 1 : La RSE en partage – Grandes entreprises

Modérateur : Stéphane Rinimba Moudouté-Bell, directeur général de Latitude Monde.

Dr Marie-Reine Chirezi Fabry, représentante de l’UNICEF.

Nancy Malekou, directrice générale adjointe de VAALCO Gabon.

Christophe Eyi, directeur général d’Olam.

Tamarah Moutotekema Boussambal, cheffe de projet Diversification économique-RSE d’Eramet Comilog.

Léa Seky Olouna, responsable Communication institutionnelle et Relations publiques de Moov Africa Gabon Telecom © D.R.

Toutefois, la représentante de l’UNICEF, le Dr Marie-Reine Chirezi Fabry, a rappelé l’ampleur des défis auxquels demeure confronté le Gabon, où huit des dix-sept Objectifs de développement durable (ODD) rencontrent encore des difficultés majeures. « Un enfant sur deux ici au Gabon fait face à des privations multiples », a-t-elle relevé, appelant à une meilleure coordination des interventions, à l’exploitation des données et à la mobilisation des compétences propres à chaque entreprise.

Faire grandir les PME au-delà des discours sur la responsabilité sociétale

Autre temps fort de cette édition, l’intervention de Haoua Mamoudou, Managing Partner de Focus Ventures, consacrée à la construction des entreprises africaines de demain, a interrogé la responsabilité des grands donneurs d’ordre envers leurs partenaires économiques. « Quand une entreprise grandit, qui grandit avec elle ? », a-t-elle lancé, soulignant l’importance du respect des engagements contractuels, de la transmission des compétences et de l’accompagnement des prestataires locaux dans leur développement.

Une vue du Panel 2 : La RSE en partage – PME

Modératrice : Haoua Mamoudou, Managing Partner de Focus Ventures.

Dr Ghislaine Akerey, directrice générale de la Pharmacie des Facultés.

Nafi Thiam, directrice générale de Strategis.

Sophia Hajir, directrice pays de WTS Energy.

Yemiro Constantin Tchéou, directeur général adjoint de Bamboo Microfinance.

Vanessa Arago, directrice générale d’Omilab © D.R.

Cette réflexion s’est prolongée lors du second panel, réunissant la Pharmacie des Facultés, WTS Energy, Bamboo Microfinance, Omilab et le cabinet Strategis. Les expériences présentées, notamment la réduction de 27 % des dépenses énergétiques du centre de formation de WTS Energy à Port-Gentil grâce au solaire, l’accompagnement sanitaire des étudiants par la Pharmacie des Facultés ou encore les dispositifs d’autonomisation économique des femmes commerçantes, ont démontré que la RSE pouvait également constituer un levier de performance et de compétitivité pour les PME.

Vers une gouvernance collective de la RSE au Gabon

Au-delà du partage d’expériences, cette troisième édition a fait émerger une préoccupation transversale : la nécessité de disposer d’un cadre permettant de mieux coordonner les investissements sociétaux, d’éviter les doublons et d’inscrire les interventions des entreprises dans les priorités nationales de développement. Plusieurs participants ont notamment plaidé pour des coalitions associant pouvoirs publics, secteur privé, organisations internationales et acteurs locaux.

En privilégiant cette année la parole des lauréats, Latitude Monde entend ainsi contribuer à l’émergence d’une culture de la responsabilité sociétale davantage fondée sur les résultats, la coopération et la création de valeur partagée. Reste désormais à traduire cette convergence de vues en mécanismes opérationnels. Car la maturité de la RSE au Gabon se mesurera moins au nombre de distinctions décernées qu’à la capacité des entreprises à faire grandir les territoires, les communautés et les acteurs économiques qui les entourent.