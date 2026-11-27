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Confrontée à des difficultés structurelles et opérationnelles, la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) pourrait prochainement faire l’objet d’une réforme. Reçu en audience par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le vice-président du gouvernement, Herman Immongault, a présenté les conclusions des travaux de la Taskforce interministérielle chargée d’examiner la situation de cet organisme. Au total, 23 recommandations ont été formulées et devraient être soumises pour adoption lors du prochain Conseil des ministres.

Quel avenir pour la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale ? Alors que cet organisme occupe une place centrale dans le dispositif de protection sociale au Gabon, ses difficultés structurelles et opérationnelles ont conduit le gouvernement à mettre en place une Taskforce interministérielle. Les conclusions de ses travaux, présentées au chef de l’État par Herman Immongault, devraient servir de base à une réforme dont les implications concernent aussi bien les assurés sociaux que les professionnels de santé et les finances publiques.

23 recommandations pour répondre aux difficultés structurelles

Selon la communication de la présidence de la République, les travaux de cette Taskforce interministérielle ont abouti à la formulation de 23 recommandations. Celles-ci doivent permettre d’apporter des réponses aux dysfonctionnements relevés dans le fonctionnement de la caisse. Toutefois, leur contenu détaillé n’a pas encore été rendu public, laissant en suspens plusieurs interrogations sur la nature et la portée des réformes envisagées.

« Celles-ci feront l’objet d’un examen approfondi avant leur soumission pour adoption lors du prochain Conseil des ministres », précise la présidence de la République. Au-delà du diagnostic établi, l’enjeu sera notamment de déterminer si les mesures préconisées permettront de garantir la pérennité financière de l’organisme, d’améliorer sa gouvernance et de renforcer l’efficacité de ses mécanismes de prise en charge.

L’accès aux soins à l’épreuve de la réforme

Pour les assurés sociaux, cette réforme soulève des attentes concrètes en matière d’accès aux soins, de disponibilité des médicaments et de continuité des prestations. Du côté des établissements sanitaires et des pharmacies conventionnés, la régularité du règlement des prestations constitue également un enjeu déterminant pour le bon fonctionnement du système national d’assurance maladie.

Si la formulation de ces 23 recommandations constitue une étape dans le processus de réforme, leur adoption devra être suivie de mesures opérationnelles assorties d’un calendrier d’exécution et de mécanismes d’évaluation. Car au-delà de la réorganisation administrative et financière de la CNAMGS, c’est la capacité de l’État à garantir un accès effectif et durable aux soins de santé qui se joue à travers cette réforme.