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Le gouvernement gabonais entend revoir les mécanismes de financement de plusieurs secteurs prioritaires de l’économie nationale. Ce mercredi 25 novembre 2026, au Palais Léon Mba, le ministre de l’Économie et des Finances, Thierry Minko, a défendu devant les députés six projets de loi, dont cinq portant sur la création de fonds spécialisés dans l’agriculture, la pêche, les transports, l’habitat, l’eau et l’énergie. Le sixième concerne un emprunt de 113,48 milliards de FCFA destiné à la réhabilitation du Transgabonais.

Face aux difficultés structurelles de financement qui entravent le développement de plusieurs secteurs de l’économie gabonaise, l’Exécutif entend se doter de nouveaux instruments financiers. Selon les informations rapportées par le service de presse de l’Assemblée nationale, les textes présentés par Thierry Minko s’inscrivent dans une démarche de réorganisation des mécanismes de financement des investissements prioritaires. Initialement engagée sous la Transition, cette réforme fait désormais l’objet d’une révision portant notamment sur la nature juridique des fonds et leurs modalités de gouvernance.

Cinq fonds pour répondre aux insuffisances de financement

Dans les secteurs productifs, le gouvernement envisage la création du Fonds stratégique agricole (FSA) et du Fonds stratégique pour le développement de la pêche et de l’aquaculture (FSDPA). Ces dispositifs devraient notamment contribuer à la sécurité alimentaire, à la création d’emplois et à la diversification économique. Concernant l’agriculture, Thierry Minko a reconnu que son développement est entravé par plusieurs contraintes, dont « l’absence d’industrialisation et l’insuffisance des financements pour l’investissement ».

À ces deux instruments s’ajoutent le Fonds national des infrastructures de transport (FNIT), le Fonds gabonais pour l’habitat et le logement ainsi que le Fonds national de l’eau et de l’énergie (FNEE). Leur création vise à mobiliser des ressources dédiées au développement des infrastructures, à la production de logements sociaux et à l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’électricité. Reste toutefois à connaître les ressources qui leur seront effectivement affectées et les mécanismes de contrôle de leur gestion.

Transgabonais : un emprunt de 113,48 milliards de FCFA auprès de l’AFD

Parallèlement à ces cinq projets de loi, Thierry Minko a défendu une demande d’autorisation d’emprunt de 173 millions d’euros, soit 113,48 milliards de FCFA, auprès de l’Agence française de développement (AFD). Destiné à la réhabilitation du Transgabonais, ce financement sera accompagné d’une subvention de 30 millions d’euros, soit environ 19,68 milliards de FCFA, accordée par l’Union européenne. L’enveloppe globale envisagée avoisine ainsi 133,16 milliards de FCFA.

Pour justifier cet investissement, le ministre a rappelé le caractère stratégique de cette infrastructure ferroviaire, qui assure annuellement le transport de 300 000 personnes et de 10 millions de tonnes de fret, selon les chiffres présentés aux députés. Si ces six projets de loi traduisent une volonté de renforcer les capacités d’investissement du pays, leur efficacité dépendra notamment de la mobilisation effective des ressources, de la transparence de leur gestion et de la capacité des nouveaux fonds à éviter une dispersion des financements publics.