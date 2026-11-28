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La présence d’une délégation de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) au congrès du Parti démocratique gabonais (PDG), ce vendredi 27 novembre 2026 à Libreville, continue de susciter des réactions dans la classe politique. Membre d’Ensemble pour le Gabon (EPG) et soutien d’Alain-Claude Bilie-By-Nze, Jugglah Essone a relevé les contradictions de ce rapprochement politique, alors que l’ancien Premier ministre demeure en détention. L’opposant s’interroge notamment sur la réalité de la rupture avec le système Bongo-PDG annoncée au lendemain du coup d’État du 30 août 2023.

Plus de trois ans après la chute d’Ali Bongo Ondimba, les rapports entre les acteurs de l’ancien régime et ceux du pouvoir actuel alimentent le débat politique. Dans une publication empreinte d’ironie, Jugglah Essone a rappelé une déclaration d’Alain-Claude Bilie-By-Nze devant l’Assemblée nationale, à l’époque où ce dernier affirmait que le PDG n’avait nullement l’intention de passer le relais. Des propos que le militant de l’EPG remet aujourd’hui en perspective à la lumière des recompositions politiques en cours.

Le paradoxe des recompositions politiques

Jugglah Essone relève notamment la présence de Séraphin Davin Akouré au congrès du PDG. Selon lui, celui auquel répondait autrefois Alain-Claude Bilie-By-Nze à l’Assemblée nationale figure désormais parmi les invités d’honneur de cette formation politique. « Pendant ce temps, ACBBN, lui, est toujours en prison », souligne-t-il, mettant en évidence le contraste entre les trajectoires des deux acteurs politiques.

Le militant d’Ensemble pour le Gabon pointe également la portée symbolique de la participation du parti fondé par Brice Clotaire Oligui Nguema au congrès de l’ancienne formation au pouvoir. Une rencontre organisée au Palais des congrès Omar-Bongo, du nom du fondateur du PDG, dont le système de gouvernance avait été remis en cause par les militaires le 30 août 2023.

La rupture avec le système Bongo-PDG en question

Pour Jugglah Essone, ces rapprochements politiques invitent à réexaminer la portée du changement de régime intervenu en août 2023. « On nous avait annoncé une rupture avec un système. Aujourd’hui, les symboles, les acteurs et les rapprochements donnent lieu à bien des interrogations », estime-t-il.

Au-delà de la participation de l’UDB au congrès du PDG, c’est donc la cohérence entre le discours de rupture et les recompositions politiques actuelles que le militant de l’EPG entend interroger. « Au fond, une question demeure celle de savoir si le 30 août 2023 a véritablement marqué la fin du système Bongo-PDG ou simplement le début d’une nouvelle configuration de ses héritages politiques ? », s’interroge Jugglah Essone. Une question qui remet au cœur du débat public la distinction entre changement de régime et transformation effective du système de gouvernance.