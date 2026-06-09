Gabon : 13 fédérations olympiques régularisées sous Paul Kessany !

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Le temps de la rigueur a définitivement été enclenché au ministère de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement Culturel et des Arts. Pour preuve, lors de son passage à l’émission sur le « bilan des 100 jours», Paul Ulrich Kessany a présenté avec sérénité un tableau de bord sectoriel dynamique. Un accent particulier a été mis sur le chantier de la gouvernance et de la régularisation administrative des associations sportives.

Si dès son entrée en fonction, l’audit approfondi du mouvement sportif national qu’il avait ordonné avait fait jaser, le temps aura finalement donné raison à Paul Ulrich Kessany. Puisque mené à travers des rencontres directes avec l’ensemble des fédérations et associations, ce diagnostic rigoureux a révélé de profondes faiblesses structurelles. Lesquelles étaient caractérisées par une absence chronique de cadre réglementaire pour plusieurs disciplines.

Plus de non conformité dans le sport pour Paul Kessany !

Face à ce vide juridique qui paralysait le rayonnement international du pays, Paul Kessany a lancé une vaste opération de régularisation. Les premiers résultats rendus publics, lors de son passage à Gabon 1ère, font état d’une efficacité politique louable. En effet, à ce jour, 13 fédérations olympiques ainsi que le Comité National Olympique ont été officiellement régularisés. Une information récemment confirmée par le nouveau Président de ladite institution.

Il va sans dire que cette feuille de route, planifiée sur une période de 6 mois poursuit allègrement son bout de chemin. Étant donné que le but d’atteindre l’assainissement durable de l’écosystème sportif via la régularisation de l’ensemble des quelque 400 acteurs de la vie associative gabonaise n’est pas encore atteint. Sous l’impulsion de Paul Kessany, l’administration sportive gabonaise tourne la page de l’amateurisme juridique pour s’ancrer dans l’ère de la transparence et de la performance.