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CNAMGS : Franck Nguema pour une réforme orientée vers des soins effectifs 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 9 juin 2026 à 14h53min
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L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Franck Nguema a appelé à une réforme profonde de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), à l’occasion d’un point de presse tenu ce 8 juin 2026 à Akanda. Réagissant aux débats suscités par le rapport 2025 de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il a estimé que le véritable enjeu ne réside pas dans une remise en cause de l’existence de la CNAMGS, mais dans sa capacité à garantir aux assurés un accès réel à des soins de qualité. Selon lui, le rapport de l’OMS ne qualifie nullement la CNAMGS de « fraude » ou d’« arnaque », mais souligne la nécessité d’une réforme urgente du système.

Pour l’ancien membre du gouvernement, le Gabon a réussi à mettre en place une couverture médicale administrative importante, avec près de 76 % de la population enregistrée. Toutefois, cette avancée reste insuffisante si les bénéficiaires continuent de rencontrer des difficultés pour consulter un médecin, obtenir des médicaments, être hospitalisés ou bénéficier d’une prise en charge dans des délais raisonnables. Il estime que cet écart entre la couverture annoncée et la couverture réellement vécue nourrit la frustration des assurés et fragilise la confiance envers le système de protection sociale.

Pour des soins effectifs à la CNAMGS

Franck Nguema propose ainsi de compléter la logique d’extension de la couverture maladie par une « garantie nationale de couverture médicale effective ». La performance de la CNAMGS ne devrait plus être évaluée uniquement à travers le nombre d’assurés ou de cartes délivrées, mais aussi selon des critères concrets comme le taux d’accès aux soins, la disponibilité des médicaments, les délais de prise en charge ou encore la réduction du reste à charge des ménages.

Selon lui, cette évolution marquerait un véritable changement de paradigme. En plaçant les résultats sanitaires au cœur de son action, la CNAMGS deviendrait un instrument de performance et de lutte contre la pauvreté. L’ancien ministre invite ainsi les autorités à engager une réforme ambitieuse afin de transformer une couverture administrative en une couverture médicale réellement effective, au bénéfice de l’ensemble des populations gabonaises.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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