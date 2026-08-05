Traite des êtres humains : le Gabon se dote d’un guide national pour secourir les victimes

Ecouter l'article

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains, célébrée sous le thème « Piégés derrière l’escroquerie », le Gabon réaffirme sa détermination à protéger ses populations les plus vulnérables. Réunis le 30 juillet 2026 à Libreville sous l’égide du ministère de la Justice, le gouvernement, les diplomates et les acteurs de la société civile ont assisté à la remise officielle du tout premier Manuel national consolidé des Procédures Opérationnelles Standardisées (POS).

Ce document ambitieux devient désormais le socle de référence pour l’identification, la protection et l’accompagnement des victimes de la traite, ainsi que des migrants vulnérables. Jusqu’ici, la dispersion des initiatives entravait parfois l’efficacité des secours. Désormais, forces de l’ordre, magistrats, travailleurs sociaux et ONG disposeront d’une feuille de route commune pour agir de concert, avec clarté et rapidité.

Élaboré sous la houlette de la Commission nationale de Prévention et de Lutte contre la Traite des Personnes (CNPLCTP), ce manuel est l’aboutissement d’un travail collectif engagé il y a un an. Il s’inscrit dans le cadre du programme conjoint MPTF Togo-Gabon, soutenu par l’UNICEF, l’OIM et l’ONUDC.

Priorité absolue aux droits et à la dignité des victimes

Le dispositif repose sur cinq piliers inébranlables : le respect des droits humains, l’intégration de la dimension de genre, la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, la prise en compte des traumatismes et le principe fondamental de non-criminalisation des victimes. Trop souvent assimilées à des clandestins en infraction, les personnes piégées par ces réseaux seront désormais traitées avant tout comme des victimes à secourir.

L’implémentation de ce manuel permettra une détection plus précoce sur le terrain, garantissant un accès fluide vers des soins, un abri sûr et un suivi judiciaire adapté.

Le Gabon consolide ses engagements internationaux

Engagé depuis 2004 dans la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et signataire du Protocole de Palerme depuis 2010, le Gabon démontre ainsi la continuité de ses efforts diplomatiques et juridiques.

En concrétisant ce nouvel outil, le pays envoie un signal fort : au-delà de la répression des trafiquants, la dignité humaine demeure la priorité incontournable de l’action publique.