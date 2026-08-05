Bourses en France : économiser aujourd’hui sur la formation pour payer demain le prix de l’ignorance ?

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Face au relèvement annoncé du niveau minimum de ressources exigé en France, passé de 615 à 877,50 euros par mois, soit une hausse de près de 43 %, le Gabon reconnaît ne pas disposer des moyens nécessaires pour maintenir dans les mêmes conditions ses 1 104 étudiants boursiers concernés. L’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) envisage désormais de réserver prioritairement le maintien en France à certaines filières stratégiques et aux étudiants en fin de cycle, tandis que d’autres pourraient être réorientés vers l’Afrique ou le Gabon. Une décision budgétairement compréhensible, mais qui pose une question plus profonde : quelle politique de formation le pays veut-il réellement financer ?

« L’état de nos finances ne permettra pas de prendre en charge tous les étudiants boursiers […]. Il va falloir faire des choix », a reconnu Paule Élisabeth Désirée Mboumba Lassy, directrice générale de l’ANBG, sur Gabon 24. Voilà au moins le mérite de la franchise : lorsque les ressources diminuent et que les charges augmentent, l’arithmétique finit toujours par rattraper les ambitions.

Mais l’éducation ne peut être considérée comme une simple ligne de dépenses que l’on réduit lorsque les comptes se tendent. Une formule célèbre, souvent attribuée à Abraham Lincoln mais également associée à l’ancien président de Harvard Derek Bok, résume brutalement l’enjeu : « Si vous pensez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance. »

Faire des choix, oui, mais selon quelle stratégie ?

Selon les orientations annoncées, les étudiants engagés dans des formations jugées spécifiques ou stratégiques, médecine, cycle ingénieur, doctorat, ainsi que ceux arrivés en dernière année de leur cursus devraient être prioritairement maintenus en France. Pour une partie des étudiants de première et deuxième années, en revanche, une réorientation vers des établissements africains, voire un retour au Gabon, pourrait être envisagée.

Sur le principe, rationaliser les dépenses publiques n’a rien de scandaleux. Le Gabon n’a d’ailleurs aucune obligation de considérer la France comme l’unique horizon de l’excellence universitaire. Des établissements africains offrent aujourd’hui des formations de haut niveau pour des coûts parfois nettement inférieurs. Encore faut-il que les transferts soient préparés, que les équivalences soient garanties et que les étudiants ne découvrent pas brutalement que plusieurs années de leur parcours deviennent difficilement compatibles avec leur nouvel établissement.

La sélection devrait surtout répondre à une véritable cartographie des besoins nationaux. Combien d’ingénieurs le Gabon doit-il former ? Combien de médecins spécialistes ? Quels besoins dans l’intelligence artificielle, l’énergie, les mines, l’agriculture, la finance, l’industrie, la recherche ou les infrastructures ? Une bourse publique devrait d’abord constituer un investissement national.

Former à prix d’or… pour enrichir ensuite les économies étrangères

Car derrière la question du montant des allocations se cache un autre éléphant dans la pièce : la fuite des cerveaux. Depuis des décennies, l’État gabonais finance des études à l’étranger sans toujours disposer d’un mécanisme suffisamment efficace permettant de transformer cet investissement en compétences effectivement disponibles pour le pays.

Certains étudiants partis grâce aux ressources publiques obtiennent leurs diplômes, s’installent durablement à l’étranger et mettent finalement leurs compétences au service des économies qui les ont accueillis. Humainement, leur choix peut parfaitement se comprendre : salaires plus attractifs, perspectives professionnelles, environnement scientifique, qualité de vie ou possibilités de carrière. Mais du point de vue de l’État investisseur, l’équation mérite d’être interrogée.

À quoi sert de dépenser des dizaines de millions de FCFA pour former un spécialiste dont le Gabon ne bénéficiera jamais des compétences ? À l’inverse, à quoi servirait d’imposer mécaniquement le retour d’un diplômé si aucun emploi correspondant à sa qualification ne l’attend au pays ?

La politique des bourses ne peut donc plus être dissociée de celle de l’emploi et de la planification des compétences.

Le véritable problème dépasse les 877,50 euros

La hausse du niveau de ressources exigé en France révèle finalement une fragilité plus ancienne : le Gabon continue trop souvent de gérer ses bourses comme une politique sociale alors qu’elles devraient également être pensées comme un instrument de développement économique.

Il faut certainement mieux sélectionner. Il faut probablement diversifier les destinations universitaires. Il faut privilégier les filières répondant aux besoins du pays. Mais il faut surtout construire un véritable parcours allant de l’orientation à l’insertion professionnelle, avec des mécanismes incitatifs permettant aux diplômés financés par la collectivité de contribuer ensuite au développement national.

Réduire la dépense sans construire cette stratégie reviendrait simplement à économiser aujourd’hui quelques milliards pour perdre demain beaucoup plus en compétences, en innovation et en productivité.

Car l’éducation coûte effectivement cher. Mais un pays qui renonce à former suffisamment ses citoyens finit toujours par découvrir que l’ignorance, la dépendance technologique et le déficit de compétences coûtent infiniment plus cher.