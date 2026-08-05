Gabon : les hépatites virales et les maladies digestives au cœur d’un double congrès scientifique

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Du 28 au 30 juillet 2026, Libreville a accueilli une rencontre majeure de la santé publique. À l’issue du 8ᵉ Congrès de la Société Gabonaise des Maladies de l’Appareil Digestif (SGMAD) et du 5ᵉ Congrès du Réseau Gabonais des Hépatites Virales (RGHV), les spécialistes ont formulé une série de recommandations clés pour transformer la prise en charge des patients au Gabon.

Pendant trois jours, médecins, chercheurs et professionnels de santé nationaux et internationaux se sont réunis à la Baie des Rois pour faire le point sur les enjeux majeurs des pathologies digestives et hépatiques.

Parmi les sujets au centre des débats, le cancer colorectal a suscité une vive inquiétude. Les spécialistes ont rappelé qu’au Gabon, cette maladie reste trop souvent diagnostiquée à un stade avancé. Plus préoccupant encore, les praticiens tirent la sonnette d’alarme face à la hausse des cas chez les sujets jeunes, plaidant pour une prise de conscience urgente et une meilleure information du grand public.

De leur côté, les hépatites virales ont constitué un autre pilier des échanges. L’accent a été mis sur le lien direct entre ces infections chroniques et la survenue du cancer du foie, dont elles demeurent l’une des causes principales dans le pays.

Un plan d’action articulé autour de priorités majeures

Face à ces défis sanitaires, les congressistes ont arrêté une feuille de route claire destinée aux décideurs et aux acteurs du terrain. Leurs recommandations s’articulent autour de plusieurs axes stratégiques, intensifier les campagnes d’information grand public et élargir la couverture vaccinale contre l’hépatite B; faciliter le diagnostic en amont pour éviter les découvertes tardives de cancers et de pathologies chroniques; garantir un parcours de soins plus accessible et un suivi médical durable pour l’ensemble des patients et recherche et formation : Soutenir la recherche médicale locale et investir dans la formation continue des professionnels de santé.

Une ambition : moderniser le système de santé gabonais

Au-delà de la prise en charge médicale directe, ce double congrès interpelle l’ensemble des parties prenantes, autorités publiques, corps médical et populations, sur la nécessité d’une mobilisation collective.

La concrétisation de ces orientations passe inévitablement par un renforcement global du système de santé gabonais. Les participants ont insisté sur la modernisation des infrastructures sanitaires, la dotation en équipements médicaux de pointe et la valorisation des compétences locales.

En marquant une étape clé dans la lutte contre les affections digestives et hépatiques, ce rassemblement scientifique pose les jalons d’une meilleure protection de la population et d’une réduction significative de la morbidité liée à ces maladies au Gabon.

Heldy OYONO, Journaliste Stagiaire