Makokou : un trentenaire tente de se suicider en se tranchant la gorge

Ecouter l'article

La ville de Makokou, dans le nord-est du pays, est sous le choc après la tentative de suicide particulièrement violente d’un agent de la fonction publique. Selon des informations rapportées par l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), les faits se sont déroulés samedi dernier, mettant en scène un électricien de 36 ans, identifié comme Tanguy Evoua Menzouet.

En service à l’École provinciale de formation d’action sanitaire et sociale (EPFASS), le trentenaire a tenté de mettre fin à ses jours en utilisant un couteau. Le bilan de son acte est lourd : l’homme s’est tranché la gorge et a tenté de se sectionner les poignets. Admis en urgence au Centre hospitalier régional Omar Bongo Ondimba de Makokou (CHROBOM), il a dû subir une intervention chirurgicale délicate nécessitant au total vingt-cinq points de suture.

Un profil psychologique alarmant

Les premières expertises médicales menées au sein de l’établissement hospitalier révèlent un état de détresse mentale profonde. D’après les sources hospitalières citées par l’AGP, le patient présentait, lors de son admission, des signes cliniques inquiétants notamment un délire de persécution, le sentiment d’être traqué ou menacé; des hallucinations sensorielles : des manifestations auditives et visuelles perturbant sa perception de la réalité et un discours incohérent.

Actuellement, Tanguy Evoua Menzouet reçoit des soins intensifs au CHROBOM pour stabiliser son état physique, tandis que la question de son suivi psychiatrique reste prioritaire.

Une recrudescence inquiétante au Gabon

Ce drame s’inscrit dans un contexte national de plus en plus préoccupant. Depuis plusieurs mois, l’actualité se fait l’écho d’une recrudescence alarmante des cas de suicide et de tentatives de passage à l’acte à travers le pays. Entre détresse sociale, précarité et manque de structures de prise en charge psychologique, le malaise semble s’accentuer. Ce nouvel incident à Makokou repose avec acuité la question de la santé mentale au Gabon, un sujet souvent tabou qui nécessite aujourd’hui une réponse de santé publique urgente et coordonnée.