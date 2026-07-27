Formation professionnelle : deux centres de Libreville en pleine modernisation pour renforcer l’employabilité des jeunes

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Le Centre interafricain pour le développement de la formation (CIDF) et le Centre de formation professionnelle et de perfectionnement (CFPP) de Nkembo, situés dans le 2ᵉ arrondissement de Libreville, font actuellement l’objet de travaux de réhabilitation et d’extension. Cette opération s’inscrit dans le cadre du Programme de renforcement des capacités pour l’employabilité des jeunes et l’amélioration de la protection sociale, porté par le gouvernement.

La modernisation des infrastructures de formation professionnelle se poursuit au Gabon. À Libreville, les chantiers engagés au sein du Centre interafricain pour le développement de la formation et du Centre de formation professionnelle et de perfectionnement de Nkembo traduisent la volonté des pouvoirs publics d’améliorer l’offre de formation destinée aux jeunes.

À travers ces travaux, les autorités ambitionnent de mettre à la disposition des apprenants des infrastructures répondant aux standards actuels de l’enseignement technique et professionnel, tout en les rapprochant davantage des besoins exprimés par le marché de l’emploi.

Des infrastructures adaptées aux exigences du marché

Les travaux en cours portent à la fois sur la réhabilitation des bâtiments existants et sur leur extension. L’objectif est de doter ces établissements d’espaces de formation plus modernes, plus fonctionnels et mieux équipés pour accompagner le développement des compétences professionnelles.

Cette initiative s’inscrit dans le Programme de renforcement des capacités pour l’employabilité des jeunes et l’amélioration de la protection sociale, qui vise notamment à renforcer les qualifications des jeunes afin de faciliter leur insertion dans le monde du travail.

En modernisant ces centres, le gouvernement entend également améliorer les conditions d’apprentissage et offrir aux formateurs comme aux apprenants un environnement pédagogique plus performant.

La formation professionnelle au cœur de la stratégie de développement

À travers ces investissements, l’exécutif réaffirme sa volonté de faire de la formation professionnelle un levier majeur de sa politique de développement économique et social. L’ambition affichée est de mieux valoriser le capital humain, de répondre aux besoins en compétences des entreprises et d’accompagner la diversification de l’économie nationale en formant une main-d’œuvre qualifiée.

À terme, le Centre interafricain pour le développement de la formation et le Centre de formation professionnelle et de perfectionnement de Nkembo devraient offrir des infrastructures modernisées, capables d’accueillir les apprenants dans des conditions conformes aux exigences actuelles de la formation technique et professionnelle, au bénéfice de la jeunesse gabonaise et, plus largement, des pays de la sous-région