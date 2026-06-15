Gabon : la SEEG annonce une panne sur la plateforme EDAN

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Les abonnés de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) connaissent depuis ce lundi 15 juin 2026 des difficultés pour recharger leurs compteurs prépayés EDAN. En cause, un dysfonctionnement informatique survenu dans la nuit de dimanche à lundi, selon un communiqué officiel de l’entreprise. Une situation qui ravive les interrogations sur la résilience des infrastructures numériques de l’opérateur.

Nouvelle contrariété pour les usagers de la SEEG. Dans un point d’information diffusé ce lundi, la société a annoncé une perturbation affectant l’approvisionnement en unités EDAN, empêchant temporairement les abonnés d’effectuer l’achat de crédits nécessaires à l’alimentation de leurs compteurs prépayés.

Une panne aux conséquences immédiates pour les abonnés

Selon l’entreprise, l’incident résulte d’un dysfonctionnement intervenu sur son infrastructure informatique au cours de la nuit du 14 au 15 juin 2026. « Les équipes informatiques de la SEEG sont pleinement mobilisées suite à un dysfonctionnement survenu sur leur infrastructure dans la nuit du dimanche 14 juin au lundi 15 juin 2026, entraînant l’impossibilité temporaire d’effectuer des achats d’unités EDAN », indique le communiqué.

Si la SEEG assure que toutes les dispositions sont prises pour rétablir le service dans les meilleurs délais, cette interruption n’est pas sans conséquence pour les milliers d’usagers qui dépendent quotidiennement du système EDAN pour leur alimentation en électricité.

Le défi de la continuité du service

Alors que la transformation numérique est devenue un axe majeur de modernisation des entreprises de service public, la question de la sécurisation des plateformes et de la redondance des systèmes apparaît plus que jamais stratégique.

En attendant le retour à la normale, la SEEG assure que ses équipes techniques restent mobilisées afin de rétablir l’ensemble des services dans les meilleurs délais. Une communication qui sera suivie de près par les abonnés, dont beaucoup espèrent une résolution rapide de cette nouvelle perturbation.