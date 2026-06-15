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« VENUS » : VAALCO Energy Gabon et le CCPE-ZON lancent une formation pour 2 000 étudiants

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 15 juin 2026 à 14h38min
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Photo de famille au terme du lancement du programme VAALCO Employabilité, Numérique, Univers de Savoir « VENUS » © D.R.
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Ce lundi 15 juin 2026, l’Université Omar Bongo (UOB) a servi de cadre au lancement officiel d’un vaste programme de formation au profit de 2 000 jeunes et étudiants. Initié par la compagnie pétrolière VAALCO Energy Gabon, en partenariat avec le Centre de compétences professionnelles et entrepreneuriales – Zita Oligui Nguema (CCPE-ZON), ce projet ambitieux vise à armer la jeunesse gabonaise face aux exigences du marché de l’emploi grâce à la maîtrise des outils numériques.

C’est au cours d’une conférence de presse réunissant l’Administrateur Directeur Général de VAALCO Energy Gabon Viannet Okouma, le vice-recteur de l’UOB, le coordinateur du CCPE-ZON et une forte délégation estudiantine que le projet a été dévoilé. Baptisé « VENUS » (VAALCO Employabilité, Numérique, Univers de Savoir), ce programme gratuit est ouvert à tous les étudiants ainsi qu’aux jeunes désireux d’acquérir des compétences solides sur le Pack Office.

L’objectif de cette initiative est limpide : réduire la fracture numérique nationale, freiner le chômage des jeunes et vulgariser l’usage des technologies de l’information.

L’engagement sociétal fort de VAALCO

Financé à hauteur de 20 millions de francs CFA par VAALCO, ce projet entend offrir les mêmes chances de réussite aux étudiants gabonais, dont beaucoup souffrent d’un déficit d’accès aux outils informatiques. « Ce programme de formation cadre parfaitement avec notre vision, notamment à travers notre politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Notre rôle est de restituer de la valeur à la communauté et de travailler dans une logique de développement durable, axée sur l’éducation, l’environnement et l’inclusion », a déclaré Viannet Okouma, Administrateur Directeur Général de la compagnie.

Preuve de son inclusivité, la formation VENUS ne se cantonne pas à l’UOB ; elle ouvre également ses portes aux apprenants des autres établissements d’enseignement supérieur du Grand Libreville. À terme, ces compétences certifiées feront de ces jeunes des profils hautement attractifs pour les recruteurs.

Un parcours pédagogique moderne et flexible

Dans la pratique, la formation s’étalera sur une période de six mois, structurée en 80 cohortes de 25 à 30 apprenants. Le coup d’envoi des cours sera donné le 22 juin 2026. Afin de ne pas perturber leur cursus académique, les étudiants auront la flexibilité de choisir leurs créneaux horaires.

Chaque session durera dix jours intensifs : trois jours dédiés à Word, trois à PowerPoint, suivis de modules axés sur la gestion des réseaux sociaux professionnels et une journée d’initiation à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Ces compétences s’avèrent aujourd’hui indispensables à l’ère du digital.

Une plus-value majeure pour les curricula vitae

Pour le président de la mutuelle des étudiants, ce programme représente une opportunité en or d’actualiser les CV et de décrocher des compétences numériques de base qui feront la différence. Face à l’engouement suscité, les initiateurs envisagent déjà de pérenniser le projet dans les années à venir et de l’étendre aux élèves des lycées.

Présente au Gabon depuis 2002, VAALCO Energy réaffirme, par cette action d’envergure, son attachement à une éducation de qualité et à la promotion du travail décent. Les inscriptions sont désormais ouvertes : avis aux étudiants du Grand Libreville, c’est le moment de se mobiliser pour intégrer l’univers VENUS.

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