Violence scolaire à Franceville : mandat de dépôt pour deux lycéennes, quatre placées sous contrôle judiciaire 

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²L’affaire de la violente altercation survenue au Lycée technique Agathe-Obendze de Franceville a connu un tournant judiciaire ces derniers jours. Après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une séquence vidéo montrant un affrontement physique entre plusieurs apprenantes de l’établissement, les autorités n’ont pas tardé à réagir. Alertée par ces images explicites, la Police judiciaire du Haut-Ogooué a rapidement ouvert une enquête et procédé à l’interpellation de six protagonistes afin de faire toute la lumière sur cet incident.

Présentées le 2 octobre au procureur de la République, les mises en cause ont été entendues dans le cadre des premières auditions. Selon le quotidien L’Union, le parquet a tranché fermement pour deux d’entre elles : Orianne Okouma Issiki, âgée de 19 ans, et Destha Morline Aboyi, âgée de 22 ans, ont été placées sous mandat de dépôt et écrouées à la prison centrale de Franceville.

Une mesure d’incarcération qui témoigne de la volonté des autorités judiciaires de marquer le coup face aux actes de violence en milieu scolaire, un phénomène régulièrement décrié par le corps professoral et les associations de parents d’élèves.

Une comparution imminente pour les autres mises en cause

Concernant les quatre autres adolescentes impliquées dans la bagarre, le magistrat a opté pour une mesure d’élargissement. Bénéficiant d’une liberté provisoire, ces jeunes filles ne sont pas pour autant tirées d’affaires. Elles restent pleinement visées par la procédure et devront répondre de leurs actes très prochainement. Leur comparution est en effet prévue lors de la première audience correctionnelle de flagrant délit, organisée à l’occasion de la rentrée judiciaire.

Déterminer les responsabilités individuelles

Avec l’incarcération de deux principales suspectes et la convocation du reste du groupe devant la justice correctionnelle, les enquêteurs entendent désormais affiner le rôle exact joué par chaque participante. Il s’agira d’évaluer le degré de responsabilité individuelle dans cet éclat de violence pour déterminer les sanctions pénales adaptées.

Cette affaire rappelle l’impact grandissant des réseaux sociaux dans la révélation des dérives scolaires et la rapidité avec laquelle les forces de l’ordre s’en saisissent pour rétablir l’ordre.