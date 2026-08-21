Fonction publique : l’UPG pose ses conditions face à la réforme

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Conçu à l’origine pour moderniser l’appareil administratif, le texte porté par la ministre de la Fonction publique et du Renforcement des capacités, Laurence Ndong, suscite de vives réactions au sein de la classe politique. Réunie en Conseil du secrétariat exécutif, l’Union du peuple gabonais (UPG) est sortie du silence pour faire entendre sa voix sur ce dossier devenu hautement stratégique.

Si l’UPG ne conteste pas la nécessité de réformer l’État, sa position demeure mesurée. La formation politique souscrit pleinement aux principes cardinaux mis en avant par le gouvernement : l’instauration de la culture du mérite, la responsabilisation des agents publics et l’amélioration continue de la performance administrative.

Cependant, le parti émet de fortes réserves quant aux modalités concrètes de mise en œuvre. L’UPG alerte tout particulièrement sur la volonté de supprimer l’avancement automatique des fonctionnaires. Selon le parti, une telle mesure risque de basculer vers « un système d’appréciation insuffisamment maîtrisé », ouvrant la porte à l’arbitraire et aux favoritismes. Pour l’UPG, exigeant et juste doivent aller de pair : l’État ne peut exiger un haut niveau de performance sans garantir au préalable les ressources, les formations et le cadre de travail indispensables à la réussite de ses agents.

Pour un Pacte national de modernisation

Refusant une approche exclusivement axée sur la gestion de la carrière individuelle, l’UPG plaide pour une vision d’ensemble. Le parti défend le « passage d’une réforme centrée sur l’avancement des agents à une réforme globale de la performance de l’État ».

Afin de prévenir toute crispation sociale ou politique, l’organisation propose la tenue d’un dialogue inclusif réunissant l’ensemble des acteurs concernés, gouvernement, syndicats et partenaires politiques. Cette concertation aurait pour objectif d’élaborer un « Pacte national de modernisation de la Fonction publique ». À travers cette prise de position, l’UPG entend imposer sa vision et peser durablement sur l’avenir de la gouvernance publique au Gabon.