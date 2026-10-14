CEMAC : le Gabon s’affirme comme la 2ème puissance financière d’Afrique centrale

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Le Gabon affirme sa puissance financière au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Adopté en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, le Projet de loi de finances (PLF) pour l’exercice 2027 fixe les recettes et dépenses de l’État à 6 223,1 milliards de francs CFA. Ce niveau de dépenses prévisionnelles hisse Libreville à la deuxième place sous-régionale, juste derrière le géant démographique camerounais.

Avec cette enveloppe budgétaire, le Gabon pèse à lui seul près de 26,7 % du budget global prévisionnel des six États membres de la zone, estimé à 23 260,6 milliards FCFA. Il surpasse très nettement des voisins producteurs d’hydrocarbures comme le Congo avec 2 599,1 milliards ou la Guinée équatoriale avec 1 119,7 milliards.

Cette trajectoire s’inscrit dans une hausse de 13,2 % par rapport à la loi de finances rectificative de 2026, représentant 727,9 milliards FCFA d’engagements supplémentaires. Cette hausse marque la volonté des autorités gabonaise d’accélérer le Plan national de croissance et de développement (PNCD 2026-2030), tout en maintenant un équilibre strict entre ressources et charges.

Les piliers d’une trajectoire d’expansion

Ce cap budgétaire s’appuie sur des hypothèses macroéconomiques solides, prévoyant une croissance de 4,5 % en 2027. Le gouvernement mise notamment sur la dynamique du secteur hors-pétrole, le lancement de la production de minerai de fer et le renforcement de la transformation locale du bois et du manganèse.

Néanmoins, la mise en œuvre de cette feuille de route ambitieuse exige des ajustements structurels. Pour mobiliser ces capitaux, le Gabon prévoit de lever 1 744,1 milliards FCFA sur les marchés financiers, tout en encadrant la masse salariale publique (963,9 milliards) et le service de la dette.

Un leadership affirmé et scruté

En affichant un budget supérieur à la somme des enveloppes du Congo, du Tchad, de la Guinée équatoriale et de la RCA réunis, le Gabon s’affirme comme le moteur de la dynamique budgétaire en Afrique centrale. Le texte devra désormais suivre son cours législatif devant le Parlement pour concrétiser cette orientation économique de premier plan.