Derniers articlesSOCIETE

PMUG : 650 millions de FCFA à portée de main ce dimanche !

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 12 juin 2026 à 14h32min
1 533 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

Ce dimanche 14 juin 2026, le Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG) met en jeu une cagnotte historique. Une fabuleuse tirelire de 650 millions de FCFA attend en effet les parieurs , promettant de basculer le destin de celui ou celle qui décrochera le précieux sésame.

Pour porter cette somme vertigineuse, il fallait un écrin exceptionnel. Les regards seront donc tournés vers l’hippodrome de Chantilly, qui accueille l’un des rendez-vous les plus prestigieux et élégants du calendrier hippique mondial : le Prix de Diane Longines 2026.

Cette course de légende, disputée sur une distance de 2 100 mètres, mettra aux prises les meilleures pouliches de 3 ans de la planète.  Au-delà du spectacle sportif de haut niveau, l’enjeu financier s’annonce sans précédent pour les joueurs locaux.

La puissance de la Masse Commune Internationale

Si le montant de la cagnotte atteint un tel sommet, c’est grâce au mécanisme de la Masse Commune Internationale. Fruit d’une collaboration étroite entre le PMUG et le PMU Partenaire, ce dispositif regroupe plus de 35 pays à travers le monde, incluant notamment le Cameroun, le Sénégal, Madagascar ou encore le Tchad. En mutualisant les enjeux de millions de parieurs, cette formule garantit des gains nettement plus élevés et attractifs.

Depuis son introduction au Gabon en janvier 2018, cette alliance internationale a déjà fait ses preuves en transformant le quotidien de nombreux foyers. Le PMUG a effectivement enregistré plus de deux cents grands gagnants ayant empoché des sommes supérieures à 40 millions de FCFA.

Comment tenter sa chance ?

Que l’on soit un parieur chevronné analysant chaque performance ou un parfait novice guidé par l’intuition, l’accès à ce rêve est ouvert à tous. Les règles du jeu demeurent simples : il suffit de pronostiquer les cinq premiers chevaux à franchir la ligne d’arrivée, et ce, dans l’ordre exact.

Pour valider son ticket, la mise minimale requise n’est que de 500 FCFA. Les joueurs peuvent dès à présent se rendre dans les points de vente du PMUG, en agence, auprès d’un revendeur agréé, ou directement sur la plateforme en ligne www.pmug.ga. Une opportunité en or pour bousculer la chance et, pourquoi pas, changer de vie à tout jamais.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 12 juin 2026 à 14h32min
1 533 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

CECA-GADIS : derrière les accusations de licenciement abusif, une entreprise en lutte pour sa survie

12 juin 2026 à 13h38min

Port-Gentil : plus de 240 raies protégées saisies en pleine mer 

12 juin 2026 à 13h26min

Secteur pétrolier : vers une trêve sociale durable pour sécuriser les investissements

12 juin 2026 à 13h16min

Lambaréné : 4 jeunes filles écrouées après une violente rixe diffusée sur les réseaux sociaux

12 juin 2026 à 12h03min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : pourquoi l’État peine-t-il à soutenir son unique usine de fabrication de médicaments ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Pourquoi l’État peine-t-il à soutenir son unique usine de fabrication de médicaments ?
[#Reportage] Coopération : Fabrice Mauries prépare la visite d’Oligui Nguema en France 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Coopération : Fabrice Mauries prépare la visite d’Oligui Nguema en France
[#RevuedePresse] Revue de presse du 11 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 11 Juin 2026
[#Reportage] Taxi Gab+ : Oligui Nguema préside la cérémonie de remise de 200 véhicules 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Taxi Gab+ : Oligui Nguema préside la cérémonie de remise de 200 véhicules
[#Journal] Le 12H30 du 11 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 11 Juin 2026
[#Reportage] Prison centrale : 20 dossiers en ouverture des audiences correctionnelles foraines 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Prison centrale : 20 dossiers en ouverture des audiences correctionnelles foraines
S'abonner
Bouton retour en haut de la page