PMUG : 650 millions de FCFA à portée de main ce dimanche !

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Ce dimanche 14 juin 2026, le Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG) met en jeu une cagnotte historique. Une fabuleuse tirelire de 650 millions de FCFA attend en effet les parieurs , promettant de basculer le destin de celui ou celle qui décrochera le précieux sésame.

Pour porter cette somme vertigineuse, il fallait un écrin exceptionnel. Les regards seront donc tournés vers l’hippodrome de Chantilly, qui accueille l’un des rendez-vous les plus prestigieux et élégants du calendrier hippique mondial : le Prix de Diane Longines 2026.

Cette course de légende, disputée sur une distance de 2 100 mètres, mettra aux prises les meilleures pouliches de 3 ans de la planète. Au-delà du spectacle sportif de haut niveau, l’enjeu financier s’annonce sans précédent pour les joueurs locaux.

La puissance de la Masse Commune Internationale

Si le montant de la cagnotte atteint un tel sommet, c’est grâce au mécanisme de la Masse Commune Internationale. Fruit d’une collaboration étroite entre le PMUG et le PMU Partenaire, ce dispositif regroupe plus de 35 pays à travers le monde, incluant notamment le Cameroun, le Sénégal, Madagascar ou encore le Tchad. En mutualisant les enjeux de millions de parieurs, cette formule garantit des gains nettement plus élevés et attractifs.

Depuis son introduction au Gabon en janvier 2018, cette alliance internationale a déjà fait ses preuves en transformant le quotidien de nombreux foyers. Le PMUG a effectivement enregistré plus de deux cents grands gagnants ayant empoché des sommes supérieures à 40 millions de FCFA.

Que l’on soit un parieur chevronné analysant chaque performance ou un parfait novice guidé par l’intuition, l’accès à ce rêve est ouvert à tous. Les règles du jeu demeurent simples : il suffit de pronostiquer les cinq premiers chevaux à franchir la ligne d’arrivée, et ce, dans l’ordre exact.

Pour valider son ticket, la mise minimale requise n’est que de 500 FCFA. Les joueurs peuvent dès à présent se rendre dans les points de vente du PMUG, en agence, auprès d’un revendeur agréé, ou directement sur la plateforme en ligne www.pmug.ga. Une opportunité en or pour bousculer la chance et, pourquoi pas, changer de vie à tout jamais.