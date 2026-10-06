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SAIL 2026 : AFG Bank Gabon aux côtés de ceux qui façonnent le Gabon

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 6 octobre 2026 à 17h11min
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Stand d'AFG Bank Gabon lors du Salon Africain des infrastructures de Libreville © D.R.
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Du 1er au 3 octobre 2026, la Baie des Rois de Libreville a réuni les principaux acteurs engagés dans le développement des infrastructures au Gabon, à l’occasion de la première édition du Salon Africain des infrastructures de Libreville (SAIL). Entreprises du BTP, fournisseurs, équipementiers, institutions et experts ont profité de ce rendez-vous pour présenter leurs activités, confronter leurs expériences et surtout échanger sur les enjeux qui accompagnent la réalisation des projets d’infrastructures. Dans cet environnement, AFG Bank Gabon a choisi d’aller à la rencontre des professionnels du secteur, dont certains figurent déjà parmi ses clients, afin de mieux cerner leurs réalités et leurs besoins.

Plus qu’un simple espace d’exposition, le SAIL 2026 a surtout constitué un lieu de contacts et d’échanges entre des entreprises confrontées quotidiennement à des problématiques concrètes : approvisionnement, équipements, paiements, transactions avec des partenaires étrangers ou encore gestion des flux financiers. Pour AFG Bank Gabon, cette immersion a permis de renouer avec plusieurs entreprises présentes au salon, mais également de prendre le pouls d’un secteur appelé à jouer un rôle important dans la transformation du pays. Les discussions menées sur les stands et lors des rencontres professionnelles ont ainsi porté sur les activités des entreprises, leurs perspectives et les contraintes auxquelles elles font face pour développer leurs marchés.

Des échanges centrés sur les besoins des entreprises

Dans un secteur où les projets nécessitent souvent l’achat de matériels, de matériaux et d’équipements à l’étranger, la question des opérations internationales s’est naturellement imposée dans les échanges. AFG Bank Gabon a notamment présenté son offre destinée aux entreprises, ainsi que les possibilités d’accompagnement liées aux opérations d’importation et d’exportation. L’enjeu, pour les professionnels rencontrés, ne se limite toutefois pas à l’accès à un service bancaire. Il concerne aussi la capacité à assurer la continuité des activités, à effectuer les règlements dans les délais et à gérer efficacement les flux liés aux différents chantiers. 

À travers son expertise en Global Transaction Banking (GTB), la banque entend ainsi répondre à une partie de ces besoins, tout en restant attentive aux réalités propres à chaque entreprise. Au terme de cette première édition, la participation de AFG Bank Gabon aura surtout permis de multiplier les prises de contact avec les acteurs de l’écosystème des infrastructures. Clients, prospects, fournisseurs et partenaires ont défilé durant les trois jours sur un espace qui a servi autant à présenter les solutions de la banque qu’à recueillir les attentes du marché. 

Plusieurs perspectives de collaboration ont ainsi été identifiées, donnant une dimension plus concrète à cette présence au SAIL. Pour la banque, l’intérêt de ce rendez-vous réside donc autant dans les opportunités commerciales qui peuvent en découler que dans la compréhension d’un secteur dont les besoins évoluent avec les ambitions infrastructurelles du Gabon.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 6 octobre 2026 à 17h11min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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