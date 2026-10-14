Eurobond : le Gabon lève près de 340 milliards de Fcfa avec une maturité longue

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Le Gabon a levé 580 millions de dollars américains, soit près de 340 milliards de FCFA, à travers une nouvelle émission d’euro-obligations. L’opération, annoncée ce 14 octobre 2026 par le ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, est assortie d’une maturité de huit ans, avec une échéance fixée à 2034 et un coupon de 9,375 %. Cette levée de fonds intervient dans un contexte international marqué par la hausse des taux d’intérêt américains, qui pèse sur les conditions de financement des États sur les marchés financiers. Elle constitue une nouvelle étape dans la stratégie gabonaise de mobilisation des ressources extérieures pour répondre à ses besoins de financement.

Conduite par le ministre de l’Économie et des Finances, Thierry Minko, l’opération a suscité l’intérêt des investisseurs internationaux. Selon le communiqué officiel, le ministre a rencontré plus d’une centaine d’investisseurs dans le cadre de cette émission. Le carnet d’ordres a atteint près d’un milliard de dollars, soit presque le double du montant recherché par les autorités gabonaises. Ce niveau de souscription témoigne de l’intérêt manifesté par les marchés pour cette nouvelle opération.

Une stratégie axée sur l’allongement de la dette

Autre indicateur mis en avant par les autorités, la prime de risque de cette émission, qui est inférieure d’environ 50 points de base à celle de l’opération réalisée en juillet dernier. Cette évolution intervient alors que le Gabon emprunte sur une durée plus longue et dans un environnement financier moins favorable. La comparaison souligne une amélioration du coût relatif de financement par rapport à la précédente émission, même si le coupon de 9,375 % demeure élevé. Pour les finances publiques, l’enjeu consiste à concilier l’accès aux capitaux internationaux, la maîtrise du coût de l’endettement et la soutenabilité de la dette à moyen et long terme.

Cette émission constitue également la première opération gabonaise sous forme d’offre publique depuis 2021. Selon le ministère, elle doit permettre d’élargir la base des investisseurs internationaux et de renforcer le dialogue avec ces derniers, notamment en matière de transparence. Elle s’inscrit dans les objectifs de gestion de la dette visant à allonger les maturités et à diversifier les sources de financement. Les autorités présentent cette mobilisation comme un signe de confiance des investisseurs envers la politique de transformation économique conduite sous la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema. Fraîchement reconduit à la tête du ministère de l’Economie, Thierry Minko enregistre là son troisième succès pour une opération d’une telle envergure. Une efficacité qui justifie pleinement la confiance placée en lui par le chef de l’Etat, dont l’ambition de modernisation du pays est sans équivoque.