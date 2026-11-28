Bazar à la Douane : l’Inspection des Services fait ce qu’elle ne doit pas faire, mais ne fait pas ce qu’elle doit faire

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Le fonctionnement d’une administration publique ne relève pas de l’improvisation. Il obéit à des textes qui définissent les structures, leurs responsabilités et les rapports hiérarchiques et fonctionnels entre elles ou encore les rapports avec les usagers du service public. À la Direction Générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI), cette exigence est d’autant plus importante que les missions de l’administration douanière touchent directement à la mobilisation des recettes publiques, à la protection et au soutien de l’économie nationale, à la régulation des échanges, ainsi qu’à la protection de la population et du territoire. C’est donc une administration hautement stratégique pour le pays.

Or, depuis quelque temps, une situation pour le moins surprenante semble s’installer dans cette administration : l’Inspection des Services est régulièrement mobilisée par le Directeur Général pour accomplir des tâches opérationnelles qui ne correspondent pas à ses attributions réglementaires, au détriment de ses véritables missions et des véritables titulaires de ses attributions. Il en résulte des tensions entre services et une image brouillée de l’administration.

La question mérite d’être posée : sur quelle base réglementaire le Directeur général autorise-t-il cette réorientation des missions de l’Inspection des Services, alors que les textes officiels semblent très clairs sur ses missions ?

I. CE QUE LES TEXTES CONFIENT RÉELLEMENT À L’INSPECTION DES SERVICES ET QU’ELLE NE FAIT PAS

Le décret n°000422/PR/MDDEPIP du 9 août 2016 portant réorganisation de la Direction générale des Douanes et Droits indirects, modifié notamment par les décrets n°00387/PR/MER du 13 octobre 2020 et n°0019/PR/MEP du 18 octobre 2023, définit clairement les missions de l’Inspection des Services à ses articles 5 et 6.

L’article 5 classe l’Inspection des Services parmi les services d’appui de la Direction Générale. Cette classification traduit sa vocation transversale de contrôle, d’évaluation et d’amélioration du fonctionnement interne de l’administration.

L’article 6 est particulièrement explicite : « Sous l’autorité du Directeur général, l’Inspection des Services intervient dans les domaines administratif, financier, comptable et économique, au titre du contrôle des services.

À ce titre, elle est notamment chargée :

– d’élaborer les manuels de procédure ;

– de mener les missions d’audit et de contrôles périodiques ;

– de procéder, en liaison avec les services centraux et autres structures concernées, aux évaluations et expertises portant sur le fonctionnement et l’organisation des structures douanières ;

– de mettre en œuvre des méthodes et instruments d’analyse, de prospective et de contrôle de gestion ;

– de formuler des propositions en matière d’organisation et de fonctionnement des services ;

– de contrôler la comptabilité matière. »

Ces missions définissent une véritable fonction d’audit et de contrôle de gestion internes à l’administration.

Le sens de ces dispositions est que l’Inspection doit, notamment, s’assurer que les structures douanières fonctionnent conformément aux textes, que les procédures sont respectées, que les ressources sont correctement gérées et que les objectifs assignés sont effectivement atteints. Elle doit donc identifier les dysfonctionnements, les insuffisances organisationnelles, les risques de gestion et les éventuelles irrégularités. Elle doit ensuite proposer des mesures correctives et contribuer à l’amélioration de la performance globale de l’administration. Il s’agit donc d’une fonction-clé, qui doit permettre au Directeur général de disposer d’une appréciation indépendante et transversale du fonctionnement de ses services.

L’ensemble de ces dispositions démontre que l’Inspection des Services n’est ni une brigade de contrôle opérationnel supplémentaire, ni une structure destinée à concurrencer les bureaux, les directions régionales ou les services d’enquêtes.

Elle est un instrument de gouvernance, d’audit, d’évaluation et d’amélioration continue de l’administration douanière. Son efficacité se mesure précisément à sa capacité à contrôler les services sans se substituer à eux ; ce dont elle n’a pas été jusque-là en mesure de faire, soit par incompréhension de ses missions et attributions, soit par incapacité à les mettre en œuvre, soit encore par la volonté manifeste du Directeur Général de ne pas respecter les textes qui fondent pourtant son action. Mais cela pourrait être, plus gravement encore, une combinaison de toutes ces hypothèses.

II- UNE INSPECTION DES SERVICES DÉTOURNÉE DE SA VOCATION RÉGLEMENTAIRE

Plusieurs pratiques observées aujourd’hui interrogent sur le respect de l’architecture réglementaire prévue plus haut. Plusieurs questions sont alors posées.

1. Quel texte permet-il à l’Inspection des Services de contrôler l’apurement des manifestes, de rédiger des procès-verbaux de constats d’infractions et de faire payer des amendes ?

L’Inspection des Services est utilisée par le Directeur Général pour effectuer des contrôles d’apurement des manifestes. Or, les opérations d’apurement relèvent du traitement douanier des marchandises et des compétences des services opérationnels auxquels les textes ont confié ces responsabilités, notamment les bureaux centraux dans le cadre de leurs attributions réglementaires.

L’Inspection peut naturellement vérifier, dans le cadre d’une mission d’audit, si les procédures d’apurement sont correctement appliquées, si les anomalies sont détectées et si les responsabilités sont établies. Mais auditer une opération et se substituer au service chargé de l’exécuter sont deux choses radicalement différentes.

Cependant, on ne peut parvenir à le faire que si les agents qui en sont chargés et le Directeur Général lui-même ont un ont une idée très claire de ce rôle et s’ils ont prévu à l’avance les outils permettant de le faire.

2. Quel texte permet-il à l’Inspection des Services d’effectuer les contrôles après dédouanement ?

L’utilisation actuelle de l’Inspection des Services pour conduire des contrôles après dédouanement est également une curiosité exclusive de la douane gabonaise.

Pourtant les contrôles différés relèvent des directions régionales. Pourtant, les contrôles a posteriori relèvent des enquêtes douanières. L’Inspection des Services ne peut qu’en évaluer la qualité, la régularité, l’efficacité et les résultats. Elle ne peut également qu’en auditer les procédures et proposer des mesures correctives, pour autant qu’elle soit en mesure de prévoir et d’écrire les procédures nécessaires à cet exercice.

En revanche, la transformer en structure chargée d’exécuter directement ces contrôles revient à désorganiser les responsabilités, à installer une confusion préjudiciable

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à l’organisation administrative et à ternir l’image de l’administration des douanes auprès des opérateurs économiques et du public en général.

3. Quel texte permet-il à l’Inspection des Services d’effectuer le suivi des restes à recouvrer ?

La situation est tout aussi préoccupante lorsque l’Inspection des Services est appelée à diriger une commission chargée du suivi des restes à recouvrer, comme s’il lui manquait du travail, alors qu’elle n’essaye même pas déjà ne serait-ce que de commencer à comprendre ce que les textes ont prévu pour elle.

Qui mieux que les chefs de bureaux, qui disposent directement des données relatives aux liquidations, aux paiements et aux créances en instance, peut assurer le suivi opérationnel de ces dossiers ? Ce sont eux qui sont en relation directe avec les commissionnaires en douane, les importateurs et les exportateurs. Ils disposent des informations nécessaires pour identifier les débiteurs, suivre les échéances, relever les difficultés et rendre compte des sommes restant dues au Directeur Régional qui devrait lui même en rendre compte au Directeur Général. Tout simplement. Et c’est ce qui a été correctement fait en adressant des correspondances de rappel avec des chiffres à l’appui aux commissionnaires en douane agréés. Le Directeur Régional est apparemment tenu au courant de la situation.

Qu’est-ce qui justifie alors la création subite d’une commission à l’Inspection des Services dont ce n’est justement pas le rôle et surtout, en doublure des démarches déjà entamées par les bureaux centraux et qui ont commencé à donner des résultats ? Comment ce désordre est-il perçu par les opérateurs et par le Ministère de l’Economie ?

L’Inspection des Services a évidemment vocation à vérifier la fiabilité des états de restes-à-recouvrer, à contrôler les diligences accomplies, à identifier les défaillances et à proposer des mesures correctives. Mais elle n’a clairement pas vocation à diriger une commission chargée de la question telle qu’à elle confiée par le Directeur Général.

4. Le Directeur général peut-il s’affranchir des textes qu’il est chargé de faire appliquer ?

Au-delà des missions confiées à l’Inspection des Services, c’est finalement la responsabilité du Directeur général qui est engagée. L’article 6 du décret de 2016 place l’Inspection des Services sous son autorité. Cette relation hiérarchique lui permet d’en organiser le travail, de définir les priorités et de demander des missions de contrôle.

Elle ne lui confère cependant pas le pouvoir de modifier, par de simples instructions ou décisions internes, les attributions réglementaires des structures administratives.

Dès lors, plusieurs questions s’imposent. Cette mise à l’écart des missions réglementaires de l’Inspection des Services résulterait-elle :

– de difficultés des agents de l’Inspection des Services ou du Directeur général à comprendre le sens des attributions de ce service ?

– d’une volonté délibérée de ne pas tenir compte des prérogatives des agents qui composent les services dont les attributions sont dépouillées au profit de l’Inspection des Services, alors qu’il pourrait simplement demander à s’en séparer ?

– s’agirait-il tout simplement d’un problème de gouvernance ?

– ou s’agirait-il plutôt du niveau de considération à l’égard des autorités, en l’occurrence celle de nomination qui est le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement ? C’est en effet le même Directeur Général qui avait déjà refusé d’exécuter la note n°1486/CABM/CT-AB du 7 décembre 2023 du Ministre de l’Economie et de la Relance, Mays MOUISSI, à son attention, avec ampliation à la Présidence de la République et à la Primature. La note en question s’insurgeait déjà contre le même désordre qu’il continue actuellement et inlassablement d’organiser.

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Toutes ces interrogations méritent des réponses.

III. RÉTABLIR LES RESPONSABILITÉS ET REDONNER À L’INSPECTION SA PLEINE DIMENSION

La véritable question est de savoir si le Directeur Général peut, par des instructions contraires aux textes en vigueur, modifier la répartition réglementaire des compétences au point de vider l’Inspection de sa vocation première.

Sur la question, il serait particulièrement regrettable que les difficultés rencontrées dans le fonctionnement de l’Inspection des Services conduisent à une dénaturation de ses missions. Si les insuffisances constatées concernent les compétences techniques, les méthodes de travail, les outils d’audit ou les capacités d’évaluation des agents, des solutions existent.

Le Directeur général pourrait notamment solliciter l’accompagnement d’une expertise privée spécialisée en audit organisationnel, en contrôle interne ou en audit des administrations douanières. Une telle démarche permettrait de renforcer les capacités de l’Inspection, de moderniser ses méthodes d’intervention, de formaliser ses outils de travail et de développer une véritable culture de l’évaluation des performances. Elle serait autrement plus pertinente que de détourner l’Inspection des services de ses missions réglementaires pour les engager dans des opérations relevant d’autres structures.

En définitive, la Douane gabonaise a besoin d’une Inspection des Services forte, compétente, respectée et pleinement investie dans ses missions de contrôle et d’évaluation internes. Elle n’a pas besoin d’une Inspection transformée en structure polyvalente chargée de faire intrusion dans les attributions des autres services par la seule volonté d’un Directeur Général aussi puissant que croirait-il l’être.

De toute évidence, la modernisation d’une administration ne consiste pas à déplacer arbitrairement les responsabilités d’un service vers un autre. Elle consiste à faire fonctionner chaque structure dans le respect de ses attributions, à renforcer la coordination entre les services et à responsabiliser chaque niveau de la chaîne administrative. Le respect des textes ne saurait non plus être une exigence imposée aux seuls agents subalternes. Il s’impose également, et peut-être davantage encore, à ceux qui dirigent l’administration et qui ont la responsabilité de les faire appliquer.

Dans une administration publique, l’autorité hiérarchique ne donne pas le pouvoir de s’affranchir de la réglementation. Elle impose, au contraire, le devoir de la faire respecter.

Pourtant, c’est ce Directeur Général qu’on nous disait avoir été choisi selon le tout premier processus de sélection rigoureusement organisé de l’histoire de la douane gabonaise.

La question centrale est de savoir si la douane gabonaise peut-elle encore durablement s’abstenir de donner à une structure stratégique comme l’Inspection des Services les moyens devant lui permettre d’exercer la réalité des responsabilités pour lesquelles elle a été instituée, tout en continuant à lui transférer illégalement les tâches dédiées règlementairement à d’autres services.

Camille LENDEME

Expert en Douane Agréée par la CEMAC, juriste