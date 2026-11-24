45 ans de combat pour la liberté et le redressement national : Un idéal toujours à conquérir

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À l’occasion du 45e anniversaire du Mouvement de Redressement National (MORENA), né le 23 novembre 1981 dans les heures sombres du monopartisme, son président et membre fondateur, Luc Bengono Nsi, signe une tribune sans concession. De l’héritage des pionniers de la lutte démocratique aux défis de la gouvernance actuelle issue du 30 août 2023, en passant par le chômage des jeunes et l’endettement public, il dresse le bilan de quatre décennies de combat et annonce l’arrivée d’une nouvelle génération. Lecture.

« Quarante-cinq ans !

Dans la vie d’un mouvement politique, traverser plus de quatre décennies en tant que parti d’opposition, résister aux épreuves du temps, aux persécutions, aux divisions et aux tentatives d’effacement, relève à n’en pas douter, et encore plus sous nos latitudes, d’une exceptionnelle résilience. Pour le Mouvement de Redressement National (MORENA), ces 45 années représentent bien davantage qu’un anniversaire. Elles racontent une histoire de courage, de résistance et de fidélité à un idéal. Celui d’un Gabon libre, démocratique, juste et souverain, où la République serait véritablement au service de ses citoyens.

Le 23 novembre 1981, dans un Gabon verrouillé par le monopartisme, de valeureux compatriotes ont pris le risque de défier l’ordre établi pour réclamer le droit de penser autrement, de s’exprimer librement et de s’organiser politiquement. Ils ne disposaient ni de moyens financiers considérables, ni d’appareil politique, ni de protection institutionnelle. Ils avaient simplement la conviction que le Gabon ne pouvait durablement prospérer dans la confiscation des libertés et la soumission de la société à un pouvoir despotique.

À la fin des années 1970 et au début des années 1980 en effet, le Gabon vit sous un régime de parti unique instauré depuis 1968. Le Parti Démocratique Gabonais (PDG) exerce une emprise quasi totale sur la vie politique et administrative. La liberté d’expression est étroitement encadrée, les voix dissidentes surveillées et la contestation politique exposée à une répression sévère.

C’est dans ce contexte que, dans la clandestinité, un groupe de cadres, d’intellectuels, d’anciens responsables politiques et de citoyens engagés entreprend de poser les fondations du MORENA. Autour de réunions discrètes, d’abord au domicile de Jules Mba Bekalé, au quartier Nkembo, puis plus tard chez Jean-Baptiste Obiang Etoughé à Adzebe-Sibang (alors village périphérique, aujourd’hui intégré au 6e arrondissement de Libreville), il se construit une initiative politique audacieuse qui aboutira à la publication du célèbre Livre Blanc et à l’affirmation publique du mouvement en novembre 1981.

Le rassemblement pacifique du 1er décembre 1981, — resté dans la mémoire collective en tant que manifestation de la Gare Routière –, marquée par la distribution de tracts réclamant notamment le multipartisme, constitue l’un des premiers actes visibles de cette résistance citoyenne.

La réaction du pouvoir est brutale. Plus d’une centaine de personnes sont arrêtées dans les semaines qui suivent. En novembre 1982, 37 personnes comparaissent devant la Cour de sûreté de l’État. Vingt-neuf sont condamnées, dont treize à vingt années de travaux forcés. Amnesty International, dont un observateur assiste au procès, relève de graves manquements au regard des éléments fondamentaux de droit qui sont exigés pour la tenue d’un procès équitable.

L’évocation de ces lourdes condamnations ne relève pas du simple fait historique. Elle rappelle le prix payé par des compatriotes qui ont accepté la prison, l’humiliation, la privation de liberté et l’exil pour avoir défendu pour eux mêmes et pour leur peuple, le droit pour chaque citoyen de pouvoir jouir pleinement dans son pays, des libertés fondamentales attachées à la personne humaine.

Le combat du MORENA reposait sur trois exigences fondamentales : l’éveil des consciences, le retour au multipartisme et l’épurement des mœurs.

L’éveil des consciences, d’abord, parce qu’aucune émancipation collective n’est possible sans citoyens informés, libres de leur jugement et conscients de leurs droits. Il fallait sortir la population de la résignation, combattre la peur et réhabiliter l’esprit critique.

Le retour au multipartisme, ensuite, parce qu’aucun pouvoir ne saurait détenir seul et indéfiniment le monopole de la représentation nationale. La démocratie suppose la pluralité des opinions, la liberté d’association, des élections sincères et la possibilité d’une alternance pacifique.

L’épurement des mœurs, enfin, parce que le redressement du pays exigeait une transformation profonde des pratiques de gestion, combattre la corruption, le népotisme, le clientélisme et toutes les formes de favoritisme qui à travers notamment un détournement des fonds publics structurel déjà à cette époque, substituent les privilèges particuliers à l’intérêt général.

Pour le MORENA, ces trois exigences formaient un tout indissociable. La démocratie sans justice sociale demeure inachevée. La croissance sans bonne gouvernance est une chimère, et la souveraineté politique perd son sens lorsque les citoyens restent économiquement dépendants et socialement marginalisés.

L’ouverture démocratique de 1990 et le rétablissement du multipartisme constituent incontestablement un acquis historique à mettre au crédit du MORENA qui y aura donc contribué de manière fort significative. Mais il était nul doute illusoire à cette époque de croire que la conquête des libertés aurait suffi, à elle seule, à garantir leur exercice effectif ou à assurer le redressement du pays. En effet, l’instrumentalisation des institutions du pays et la dépendance à des lobby extérieurs, naturellement davantage soucieux de préserver leurs intérêts plutôt que servir les aspirations du peuple gabonais, constituaient une emprise tellement forte que nous ne sommes pas parvenus à obtenir la transformation en profondeur que nous espérions.

Cette leçon, le MORENA a fini par l’apprendre à ses dépens, mais il reste que tout au long de ces 45 années, notre mouvement s’est attaché à assumer un rôle de sentinelle et d’aiguillon de la vie politique nationale. Sa vocation n’a jamais été de servir les ambitions personnelles ou les arrangements de circonstance, mais de rappeler aux gouvernants que l’exercice du pouvoir est une responsabilité, jamais une propriété.

Cette constance dans notre positionnement nous conduit aujourd’hui encore à porter un regard particulièrement exigeant sur la gouvernance issue du coup d’Etat du 30 août 2023.

Nous avons salué l’espoir suscité par la fin du régime précédent et les attentes considérables de changement qu’elle a fait naître, tout en maintenant une certaine réserve tout de même, bien conscients cette fois qu’un changement de personnalités ou de régime ne vaut pas nécessairement changement de système. Bien nous en a pris, car le recul que nous avons observé, nous a permis dans cette posture, de relever mois après mois, des signaux que nous considérons comme étant très préoccupants.

Ainsi, la perpétuation d’un mode de gouvernance hyper présidentialiste, caractérisé par une concentration excessive des décisions, une personnalisation croissante du pouvoir, la promotion d’une communication politique parfois construite autour de la figure du chef, les pratiques clientélistes et la faible place accordée à la contradiction

démocratique, risquent à notre sens, de reproduire les travers que notre pays prétendait précisément avoir dépassé.

Sur le terrain politique notamment, nous exprimons notre inquiétude devant les tentations de restriction des libertés publiques et les initiatives visant à redéfinir les conditions d’existence et d’exercice des formations politiques, ceci, sans une véritable concertation avec les acteurs concernés. Les partis historiques, qui ont contribué à la conquête du pluralisme au prix de sacrifices considérables, ne sauraient être perçus comme de simples sujets d’ordre administratifs à traiter. Nous avons déjà eu l’occasion de nous exprimer longuement à ce propos, et nous nous réjouissons qu’à la suite des propositions que nous avons formulées, un nouveau cadre de discussion soit en passe d’être ouvert sur cette question.

De même, nous fustigeons depuis plusieurs mois des velléités de rapprochement politique, que nous percevons nous comme des tentatives de réhabilitation des pratiques et des réseaux qui ont incarné, pendant des décennies, la confiscation de la République. Le retour des anciennes habitudes, des anciens privilèges et des anciens bénéficiaires de la rente publique serait clairement un signe de renoncement, et une négation de la volonté clairement exprimée par une très grande majorité de gabonais, y compris à l’occasion des consultations du dialogue national convoqué par le pouvoir. Le peuple gabonais n’a pas consenti tant de sacrifices pour assister à la reconstitution des mécanismes qui ont engendré des meurtrissures dont nous continuons de subir des séquelles. De ce point de vue, la proximité de la tenue des congres respectifs de l’UDB et du PDG interpelle et nous amène à nous demander si nous n’avons pas là une forme d’officialisation de la gémellité de leurs démarches. Si ce rapprochement venait à se concrétiser dans les prochains jours, il faudrait alors y voir le funeste présage d’un avenir à nouveau sombre pour notre pays.

Tout cela, alors même que sur le plan économique et social, le paradoxe gabonais demeure saisissant. Notre pays dispose toujours de ressources naturelles considérables et bénéficie de revenus substantiels issus de l’exploitation des ses matières premières depuis près de neuf décennies. Pourtant, plus de trois années après le changement annoncé, une part grandissante de la population reste confrontée au chômage, à la précarité, aux difficultés d’accès à l’eau, à l’électricité, aux soins et à une éducation de qualité.

Les données disponibles illustrent cette contradiction : selon les estimations de la Banque mondiale, le chômage global reste bloqué à 33 % en 2025. Le rapport des Nations unies sur le Gabon fait état d’un chômage des jeunes notamment de près de 40 %. La dette publique, quant à elle explose, atteignant des plus hauts historiques avec des estimations de l’ordre de 82 à 85% du PIB en 2025, selon la Banque mondiale.

Ces chiffres traduisent une réalité préoccupante qui ne saurait être masquée par la multiplication des chantiers, des inaugurations et des annonces d’investissements. Les infrastructures sont nécessaires, mais elles ne constituent pas une politique de développement à elles seules. Les immeubles peuvent transformer le paysage urbain, mais ils ne remplacent ni une administration performante, ni des hôpitaux fonctionnels, ni des écoles de qualité, ni des emplois durables. Il ne faut surtout pas se tromper de priorité.

Oui le MORENA réitère avec force, qu’on ne développe pas un pays par décret, comme on ne développe pas un pays en brutalisant sa population. On le développe en mobilisant les compétences, en partageant une ambition nationale et en œuvrant à obtenir une adhésion à son projet.

C’est pourquoi avec une constance sans faille, nous martelons depuis 45 ans que le redressement du Gabon doit s’appuyer avant tout sur la mise en œuvre de réformes essentielles :

– Réhabiliter l’État de droit, garantir les libertés individuelles et collectives, l’indépendance de la justice et le respect des droits de l’opposition ;

– Rééquilibrer les institutions, renforcer les contre-pouvoirs et mettre un terme à la personnalisation excessive de l’exercice du pouvoir ;

– Instaurer une gouvernance transparente, notamment dans la gestion des finances publiques, l’endettement, les marchés publics et l’exploitation des ressources naturelles ;

– Engager une véritable moralisation de la vie publique, avec une lutte effective contre la corruption, le détournement des deniers publics et le népotisme, y compris parmi les personnalités proches du pouvoir ; – Faire de la justice sociale une priorité, en orientant les ressources nationales vers l’éducation, la santé, l’emploi des jeunes, l’accès à l’eau et à l’électricité ainsi que la protection des populations les plus vulnérables ; – Accélérer la diversification économique, soutenir les entreprises nationales, les PME, l’agriculture, l’industrie et la transformation locale de nos ressources afin de créer de la valeur et des emplois durables ; – Consacrer une véritable démocratie participative, en associant les partis politiques, les syndicats, les organisations de la société civile, les collectivités locales et les forces vives aux grandes décisions qui engagent l’avenir national.

Telle est, à nos yeux, la condition d’un développement durable et intégral. Un développement réel qui ne se mesurerait pas seulement à la croissance du PIB ou à un portefeuille d’investissements àréaliser, mais à l’amélioration concrète des conditions de vie et à l’émancipation de chaque Gabonais.

Chers compatriotes,

À l’heure du bilan de 45 années de combat politique pour le Gabon et les Gabonais, notre sentiment est forcément contrasté. Si le MORENA peut revendiquer une contribution historique à l’ouverture démocratique, force est de reconnaître que l’idéal porté par ses fondateurs n’a pas encore trouvé sa pleine concrétisation.

Le multipartisme a été conquis, mais l’alternance véritable et l’équilibre institutionnel restent des défis. Les libertés ont progressé, mais leur exercice demeure fragile. Quant à l’épurement des mœurs, qui constituait pourtant l’un des fondements de nos engagements premiers, il apparait à l’évidence aujourd’hui, à la lecture des différents faits de société, comme le chantier le plus inachevé.

Cette situation nourrit nécessairement des regrets et une certaine amertume. Nous n’avons pas réussi à transformer durablement le rapport au pouvoir, à imposer une culture politique fondée sur la responsabilité et à faire triompher une conception de la République où nul ne serait au-dessus des lois.

Nous avons aussi connu nos propres difficultés, des divisions, fragmentations qui ont conduit à l’affaiblissement de notre capacité d’influence. Il serait contraire à notre exigence de vérité de passer ces aspects sous silence.

Mais la résistance farouche des tenants de l’ancien système, les pressions subies et les obstacles rencontrés n’ont jamais permis de rendre notre combat illégitime. Depuis 45 ans, les Gabonais dans leur immense majorité nous ont suivis et soutenus. L’histoire ne se mesure pas seulement aux victoires électorales ou à la conquête des postes politiques. Elle se mesure aussi à la capacité à défendre des principes et les règles de bon sens, lorsque les circonstances les rendent difficiles à porter. C’est ce à quoi nous nous sommes toujours attachés.

Après 45 années de lutte, le Mort-Né comme l’avaient surnommé certains extrémistes PDGistes est toujours debout, vivant, résilient, au combat. Nous avons certes perdu de nombreuses batailles politiques, mais nous n’avons pas renoncé à notre idéal.

C’est pourquoi cet anniversaire ne doit pas être uniquement un moment de souvenir. Il doit être un rendez-vous avec l’histoire et avec l’avenir. Le MORENA doit aujourd’hui interroger sa propre capacité à se réinventer, à rassembler de nouveau et à redevenir une force de proposition et de transformation nationale. La fidélité à ses fondateurs ne consiste pas à répéter indéfiniment les combats du passé, mais à porter leurs idéaux dans les réalités et les exigences du temps présent.

Je suis heureux que cet héritage soit déjà en marche, porté par une nouvelle génération d’acteurs tout aussi déterminés que nous l’étions il y a 45 ans. Je vous présenterai dans quelques jours cette nouvelle garde à l’occasion d’un Conseil National qui sera organisé prochainement. Nous lançons à cet égard du reste, un appel solennel à la jeunesse gabonaise, aux élites, aux intellectuels, aux universitaires, aux entrepreneurs, aux femmes engagées et à toutes les forces vives de l’intérieur comme de la diaspora.

Je sens poindre chez nombre d’entre vous une forme de lassitude, alors je me permets de vous interpeller. Ne vous résignez pas à l’idée que le destin du Gabon serait définitivement écrit par une poignée d’hommes. Ne laissez pas l’indifférence, les divisions, les calculs personnels ou les intérêts particuliers confisquer la destinée de tout un pays. Organisez-vous, rapprochez-vous, débattez, proposez et unissez vos énergies autour d’un projet collectif de redressement national. C’’est à cette condition et avec vous que le redressement national rêvé il y a 45 ans pourra devenir un véritable projet de société.

En ce jour d’anniversaire, nos pensées vont avec une particulière émotion à celles et ceux qui ont osé, par cette initiative défier la peur et ouvrir le chemin.

Nous voulons saluer particulièrement les figures pionnières et les compagnons de ce combat, parmi lesquels Simon Oyono Aba’a, Jules Mba Bekalé, Jean-Baptiste Obiang Etoughé, Jean-Pierre Nzoghe Nguema, Barthélémy Moubamba Nziengui, Jean-Marie Aubame Ndong, Thomas Didyme Nzé, Paul Calvin Tomo, Jérôme Nguembi Mbina, Jean-Marie Nguéma Mintoghe, et Luc Bengono Nsi votre dévoué serviteur.

Notre reconnaissance va également aux figures qui ont porté et soutenu le combat, notamment le Père Paul Mba Abessole, Jean-Hilaire Aubame et l’abbé Noël Ngwa Nguema, ainsi qu’aux compagnons de lutte et aux militants de la première heure, parmi lesquels Adrien Nguema Ondo, Jean-Marc Ekoh, Isaac Nguema, Max Mebalé, Albert Toung Ondo, Michel Ovono, Louis Olomo, Samuel Ella Ndong, Paulin Boutamba Mouloungui et.

À tous ces pionniers, connus ou anonymes, vivants ou disparus, nous devons mémoire et reconnaissance. Leur courage oblige. Leur engagement interpelle. Leur idéal aujourd’hui encore doit inspirer.

Quarante-cinq ans après, le combat pour le redressement national n’est pas terminé. Il appartient désormais à la génération actuelle de le poursuivre, de l’enrichir et de le faire triompher.

Le MORENA est né d’un refus, celui de la résignation et de la confiscation de la liberté. Il doit demeurer porteur d’une espérance, celle d’un Gabon réconcilié avec lui-même, maître de son destin et résolument tourné vers un avenir prospère.

Le 23 novembre 1981, des hommes ont osé dire non à la fatalité, il revient aux nouvelles générations de faire en sorte que cet engagement jamais ne soit vain.

Vive le MORENA ! Vive la démocratie ! Vive le Gabon libre et souverain !

Luc BENGONO NSI

Président, Membre Fondateur du Mouvement de Redressement National »