Guinée-Conakry : le Gabon présent au 2ème Forum international des Secrétariats généraux des Gouvernements

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Du 14 au 16 octobre 2026, la capitale guinéenne devient le point de ralliement de l’innovation administrative en Afrique. Réunis pour la deuxième édition du Forum international des Secrétariats Généraux de Gouvernement, des experts et décideurs continentaux planchent sur un enjeu devenu crucial : l’intégration de l’intelligence artificielle dans la performance publique.

Au cœur des délégations représentées, le Gabon affirme une présence remarquée. Conduite par l’Ambassadeur du Gabon près la République de Guinée, Persis Lionel Essono Ondo, représentant le Secrétaire Général du Gouvernement, Abdul Razzacq, empêché, la délégation gabonaise regroupe plusieurs cadres aguerris de l’administration centrale.

Cette participation témoigne de l’ambition du pays de se positionner en première ligne des discussions sur la modernisation de l’État. En mobilisant ses diplomates et experts institutionnels, Libreville réaffirme son attachement à une administration réactive, moderne et résolument tournée vers les défis technologiques de son époque.

L’intelligence artificielle, un levier d’efficacité citoyenne

Initiée lors de la première édition à Conakry en avril 2025, cette plateforme continentale entend bâtir un cadre pérenne de concertation. Membre actif du Réseau International des Secrétariats de Gouvernement (RISGG), le Gabon partage avec la Guinée la même ambition : accélérer la digitalisation des services publics et faire de l’intelligence artificielle un puissant accélérateur de performance.

Pour les autorités gabonaises, le défi dépasse le simple cadre technique. Il s’agit de repenser en profondeur l’action gouvernementale pour fluidifier le travail administratif et offrir aux citoyens des prestations plus simples, plus rapides et plus transparentes.

Diplomatie et coopération technique au service du développement

Au-delà des ateliers de réflexion, la présence gabonaise à Conakry vient consolider les liens historiques qui unissent le Gabon et la Guinée. En prenant la tête de la délégation, la représentation diplomatique gabonaise illustre parfaitement la mutation des relations bilatérales.

Désormais, la diplomatie ne se cantonne plus aux échanges politiques traditionnels : elle devient un instrument concret au service du partage d’expériences, de la coopération technique et du renforcement des capacités institutionnelles. Par cet engagement proactif, le Gabon confirme son rôle de partenaire clé dans la construction d’une gouvernance africaine agile, souveraine et innovante.