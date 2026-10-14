Christophe Colomb, derrière le navigateur, un tortionnaire patenté !

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Des historiens ont rappelé, à partir d’archives espagnoles, que Christophe Colomb a gouverné l’île d’Hispaniola par la violence entre 1493 et 1500. Des témoignages d’époque ont établi des faits d’esclavage, de tortures et de mutilations contre les Taïnos.

Célébré pendant des siècles comme le « découvreur » de l’Amérique, le navigateur génois a pourtant instauré un système d’exploitation brutal. Dès 1495, il a fait capturer plus de 1 500 Taïnos. Environ 500 hommes ont été embarqués vers l’Espagne pour y être vendus comme esclaves. Près de 200 sont morts pendant la traversée.

Michele de Cuneo témoin oculaire d’une tyrannie abjecte ?

Selon la lettre du témoin Michele de Cuneo, compagnon de Colomb en 1495. Il ressort que Christophe Colomb aurait aussi imposé aux Indiens de plus de 14 ans un tribut en or. Ceux qui n’ont pas pu le payer ont été punis, parfois par la mutilation, d’après le dominicain Bartolomé de Las Casas dans sa « Brevísima relación de la destrucción de las Indias » en 1552.

La violence n’aurait pas épargné les colons espagnols. L’enquête du juge Francisco de Bobadilla, menée en 1500, a recueilli des témoignages de pendaisons, de supplices et de châtiments cruels imputés à Colomb et à ses frères. Retrouvé en 2006 aux archives de Simancas par l’historienne Isabel Aguirre, ce dossier a conduit à l’arrestation de Colomb.

De héros à zéro dans l’histoire de l’humanité

Le grand Navigateur aurait alors été ramené en Espagne enchaîné. Les conséquences ont été démographiques. La population taïno s’est effondrée en quelques décennies, sous l’effet du travail forcé, des massacres et des maladies. Les travaux de Sherburne Cook et Woodrow Borah ont fait date sur le sujet, même si les estimations varient fortement selon les historiens.

Les biographes Consuelo Varela et Laurence Bergreen ont confirmé cette part sombre à partir des écrits de Christophe Colomb lui-même. À l’heure où nous couchons ces lignes, les spécialistes divergent toutefois sur la part de responsabilité directe du navigateur et sur le poids du contexte colonial de l’époque. D’aucuns militent même pour l’immutabilité de son héritage historique qui impose le retrait de ces enquêtes.