Libreville : Appel à mobilisation des ressortissants du 2e siège de Tsamba-Magotsi

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Les ressortissants du 2e siège du département de Tsamba-Magotsi, résidant à Libreville ou y séjournant temporairement, sont cordialement conviés à une réunion d’importance majeure.

Celle-ci se tiendra le dimanche 29 novembre 2026 à 11 h 00, à la salle des fêtes du PK9.

Eu égard à l’importance des questions inscrites à l’ordre du jour, la mobilisation de tous est vivement attendue.