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Le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a pris, le vendredi 27 novembre 2026, à Malabo, en Guinée équatoriale, la présidence en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). Il succède à son homologue équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à l’issue du 27ᵉ sommet des chefs d’État et de gouvernement.

La cérémonie officielle de passation de charges marque le début de la présidence tchadienne. Elle s’est tenue dans le cadre de la 27ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEEAC, organisée autour du thème : « Accélérer l’intégration régionale en Afrique centrale au bénéfice des peuples de la région ».

Une présidence face à plusieurs défis régionaux

Parmi les principaux dossiers examinés figurent la Vision 2050 de l’organisation, le plan stratégique 2026-2030 et son financement. Les discussions portent également sur la coopération dans les domaines de l’énergie, de la santé, de la sécurité maritime et de la gouvernance des frontières. La situation sécuritaire dans la région, notamment dans l’est de la République démocratique du Congo, figure aussi parmi les préoccupations soulevées à Malabo.

La question du retrait du Rwanda de l’organisation, a clôturé les échanges parmi les dossiers examinés. Par ailleurs, notons que cette prise de fonction intervient dans un contexte marqué par plusieurs difficultés en Afrique centrale. Depuis plusieurs années, la région fait face à des défis sécuritaires, politiques et économiques. À cela s’ajoute la nécessité de renforcer les relations entre les pays membres et d’accélérer leur intégration régionale.

Mahamat Idriss Déby Itno devra ainsi inscrire son mandat dans la continuité des initiatives engagées tout en apportant des réponses aux préoccupations des États membres. Au-delà de la passation de charges, cette nouvelle présidence constitue donc une étape importante pour l’avenir de la coopération régionale. Les attentes portent désormais sur la mise en œuvre des projets communs et l’obtention de résultats concrets au bénéfice des populations d’Afrique centrale.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire