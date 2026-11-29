Libreville : le Pr. Elsa Nkana Joséphine Ayo en visite à la Clinique Alia & Zéida pour renforcer la lutte contre les addictions

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Pour renforcer la prise en charge des personnes dépendantes à l’alcool, aux drogues et au tabac, la ministre de la Santé, Pr. Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou, s’est rendue ce samedi 28 novembre 2026 à la Clinique Alia & Zéida, située à Mindoubé, dans le 5e arrondissement de Libreville.

Fondée en 2020 et dirigée par le Dr Alphonse Louma Eyougha, la structure accueille des personnes confrontées à différentes formes d’addiction et propose des soins médicaux ainsi que des thérapies non médicamenteuses. « Il était important pour nous de venir visiter ce centre, voir ce qui s’y fait, et envisager comment accompagner aussi bien les responsables et les patients internés que leurs familles », a déclaré la ministre.

Des moyens encore insuffisants

Au cours de cette immersion, le directeur de l’établissement a attiré l’attention sur le coût élevé des soins, qui limite l’accès aux traitements. « Aujourd’hui, la prise en charge des addictions reste très onéreuse ; c’est encore une médecine de luxe. Or, nous ne devons pas laisser au bord de la route des compatriotes qui souffrent d’addictions faute de moyens », a souligné le Dr Alphonse Louma Eyougha.

Capacité d’accueil limitée, besoins en médicaments, renforcement de l’accompagnement psychologique et social : autant de défis constatés par la ministre lors de sa visite. « Nous allons voir comment augmenter la capacité d’accueil, car elle est largement en deçà des besoins, mais aussi renforcer le soutien en médicaments, en psychologues et en assistantes sociales », a-t-elle précisé.

La prévention comme rempart contre les addictions

La ministre a enfin insisté sur l’urgence de miser sur la prévention, en particulier auprès des jeunes. « L’essentiel est de développer des programmes de prévention, car l’addiction traduit souvent un manque d’action préventive en amont. La majorité des patients accueillis ici sont jeunes. Nous devons donc intervenir dès l’école et l’université pour protéger la jeunesse gabonaise », a-t-elle martelé.

À travers cette visite, le gouvernement réaffirme sa volonté d’améliorer les dispositifs de prise en charge et de prévention des addictions, tout en soutenant davantage les structures spécialisées, une démarche inscrite dans la vision du chef de l’État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire