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Le maire de la commune de Libreville, Eugène Mba, s’est rendu ce mardi 24 novembre 2026 aux marchés de Mont-Bouët et de Nkembo. Cette descente s’inscrit dans le cadre de l’accélération du recensement des commerçants des marchés municipaux. L’objectif affiché est d’actualiser le fichier des opérateurs économiques et d’améliorer le suivi des recettes municipales.

Les premières démarches remontent au mois de juillet dernier, avec la préparation du recensement des commerçants et du projet de digitalisation du paiement des droits de place. Le 2 novembre, la municipalité a franchi une nouvelle étape avec la présentation des orientations destinées à accompagner cette opération. La visite d’Eugène Mba, ce 24 novembre, vient ainsi marquer une phase plus active sur le terrain dans les marchés de la capitale.

Un meilleur suivi des taxes municipales

Le recensement vise à identifier les commerçants et les contribuables soumis aux taxes municipales. « L’objectif, c’est de recenser tous les commerçants, toutes les commerçantes, afin d’enrichir notre fichier », a expliqué Eugène Mba. Selon l’édile, cette démarche doit permettre à la municipalité de mieux maîtriser ses recettes et de suivre plus efficacement les paiements.

Cette opération doit également permettre d’associer chaque opérateur économique aux taxes qu’il est tenu d’acquitter. « Le commerçant saura quelles taxes il doit payer à l’agent municipal », a précisé le maire. Il a aussi évoqué les plaintes liées à la multiplication des taxes et les pratiques de racket dénoncées dans certains marchés. Selon lui, une meilleure traçabilité des paiements devrait contribuer à limiter ces abus.

Les commerçants saluent la démarche

De leur côté, les commerçants rencontrés au marché Mont-Bouët ont salué l’initiative. « Nous sommes contents d’avoir rencontré le maire en personne. Il nous a bien reçus et a pris le temps de nous écouter. Il nous a demandé nos coordonnées, les différentes taxes que nous payons ainsi que les montants concernés. Nous espérons que ce recensement permettra de mieux organiser les choses et d’éviter les problèmes que nous rencontrons parfois dans les marchés », a confié un commerçant.

À travers cette opération, qui doit se poursuivre pendant un mois, Eugène Mba entend poser les bases d’une gestion plus rigoureuse des marchés municipaux. Cette initiative s’inscrit dans la vision du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, en matière de modernisation et de digitalisation des services publics. Elle doit notamment renforcer la transparence fiscale, clarifier les prélèvements et optimiser les recettes de la commune de Libreville.