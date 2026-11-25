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Le célèbre acteur nigérian Pete Edochie est décédé ce mercredi 25 novembre 2026 à l’âge de 79 ans, à Enugu, dans le sud-est du Nigeria, des suites d’un long combat contre un cancer de la prostate. L’annonce a été faite par son fils, Leo Edochie, au nom de la famille, dans un communiqué publié sur Instagram.

La nouvelle plonge dans le deuil les amateurs de cinéma africain. Figure emblématique du septième art nigérian, Pete Edochie laisse derrière lui une carrière s’étendant sur plusieurs décennies. S’il a fait ses premiers pas dans l’audiovisuel en 1967, c’est en 1987 qu’il s’est révélé au grand public grâce à son interprétation d’Okonkwo dans l’adaptation télévisée de Things Fall Apart (Le Monde s’effondre), d’après l’œuvre de l’écrivain nigérian Chinua Achebe.

Une carrière marquée par plusieurs décennies à l’écran

Au fil des années, le comédien a enchaîné les rôles marquants, incarnant fréquemment des chefs traditionnels et des figures paternelles. Il s’est notamment illustré dans des productions connues telles qu’Igodo et Lionheart. Son apport à la vie culturelle a également été salué au plus haut niveau : en 2003, le président nigérian d’alors, Olusegun Obasanjo, l’avait élevé au rang de membre de l’Ordre du Niger.

Jusqu’à ses derniers mois, Pete Edochie est resté actif dans le milieu du cinéma. En 2026, il figurait notamment à l’affiche du film Ikenga: The Last Festival, sorti en salles en août. En octobre dernier, il s’était rendu à Accra, au Ghana, pour présenter un projet de mentorat visant à accompagner près de 500 000 jeunes Africains, une initiative appelée à s’appuyer également sur la publication d’un livre et la réalisation d’un documentaire.

Avec sa disparition, le cinéma nigérian et continental perd l’une de ses icônes les plus reconnues. Par la longévité de sa présence à l’écran et l’impact de ses rôles, son parcours continue de marquer l’histoire de Nollywood. La famille de l’acteur a précisé que les modalités des obsèques seront communiquées ultérieurement.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire