Statut du communicateur : le Syprocom agite la menace de la grève

Ecouter l'article

Six mois après la séance de travail accordée par le président de la République aux responsables du ministère de la Communication et des entités sous tutelle, les revendications des professionnels des médias du secteur public demeurent intactes. C’est dans ce contexte que le Syndicat des professionnels de la Communication (SYPROCOM) a convoqué une Assemblée générale ce 28 juillet 2026 dans les locaux de la Maison Georges Rawiri. Objectif de la rencontre, tirer la sonnette d’alarme sur la non satisfaction des revendications formulées dans le cahier de charge.

Au cœur des attentes des professionnels des médias publics, il y a l’épineuse question du Statut du communicateur. « Lors de la rencontre avec le chef de l’Etat, il avait été instruit aux responsables ministériels de mettre en place un canevas de travail devant aboutir au traitement de la question du statut du communicateur », a déclaré Hervé Ndzighe Zoghe, président du SYPROCOM. Autres points l’achoppement, il y a la modernisation des médias publics ainsi que la mise en place d’un dialogue social constructif. Six mois après les orientations du chef de l’Etat, le SYPROCOM dénonce l’absence de dialogue.

La grève comme dernier rempart

« La grève est le dernier rempart de la revendication syndicale », a martelé le responsable syndical qui menace désormais « d’actionner ce dernier levier ». Pour le SYPROCOM, le paiement de la prime en cette fin de mois de juillet pour les agents de Radio Gabon et Gabon Télévision pourrait constituer un signal d’apaisement et un gage de bonne volonté des autorités. Or selon Hervé Ndzighe, rien n’est moins sûr. « Nous constatons malheureusement que si à cette date du 28 juillet aucune liste de bénéficiaires de la prime n’a été établie, nous pouvons aisément affirmer que celle-ci ne sera pas payée le 1er août », a déploré le président du SYPROCOM.

Le Syndicat des professionnels de la Communication menace ainsi « d’aviser le 5 août si rien n’est fait ». Il faut dire que cette sortie du SYPROCOM intervient dans un contexte de changement à la tête de Gabon1ère. Le nouveau Directeur général, Régis Massimba hérite d’un dossier brûlant, mettant ainsi à l’épreuve sa capacité à rassurer les syndicats, dans un contexte budgétaire difficile.