Médias : l’Agence gabonaise de presse bientôt logée à  l’ancien siège de Label TV 

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L’Agence gabonaise de presse (AGP) aura-t-elle bientôt un toit à la hauteur de son histoire ? Ce mercredi, le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow, s’est rendu dans les locaux de l’ancien siège de Label TV. Effectuée à l’invitation de la directrice générale de l’AGP, Hermine Otounga Souna, cette visite de terrain s’inscrit dans le cadre d’un plaidoyer institutionnel visant à doter l’agence de presse nationale d’un siège moderne, fonctionnel et définitif.

Accompagné des responsables de l’agence, le membre du gouvernement a arpenté le bâtiment pour toucher du doigt la réalité du terrain. Le constat s’est avéré sans appel : délabrement avancé des installations actuelles et précarité quotidienne des conditions de travail des agents. Pour la direction de l’AGP, la solution est toute trouvée : réhabiliter cet immeuble appartenant au patrimoine foncier de l’État pour y réinstaller durablement le média public.

Prenant la parole au nom de la Direction générale, le directeur général adjoint, Tiburce A. Moussa Ndziengui Boussougou, a salué la réactivité du ministre avant de rappeler le paradoxe auquel fait face l’institution. Doyen des médias nationaux après plusieurs décennies d’existence, l’AGP ne dispose toujours pas d’infrastructures décentes. « Nous sollicitons le plaidoyer du ministre auprès des plus hautes autorités afin que cet ancien site de Label TV soit réhabilité et attribué à l’AGP. Il est temps qu’elle dispose enfin d’un siège digne de sa mission », a-t-il martelé.

Une infrastructure audiovisuelle taillée pour le métier

Du côté de la rédaction, l’enthousiasme est tout aussi vif. Pour Stéphane Massassa, journaliste et chef du service Sport, l’attribution de ce bâtiment répondrait à une aspiration historique des professionnels du secteur. Conçu à l’origine pour abriter une chaîne de télévision, le site offre une configuration spatiale idéale pour les exigences du journalisme moderne. « Un journaliste a besoin d’un cadre adapté. Ce bâtiment présente déjà les caractéristiques d’un siège de média », a-t-il souligné.

Au terme de cette inspection, le personnel et la direction de l’AGP ont exprimé leur optimisme. Ils espèrent voir ce plaidoyer porter ses fruits auprès du gouvernement afin que l’agence clé de voûte de l’information au Gabon puisse enfin rayonner depuis un écrin à la hauteur de ses ambitions.