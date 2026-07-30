Accès à l’eau potable : le Gabon s’endette à hauteur de 37 milliards de FCFA auprès de la Deutsche Bank

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Pour financer le renforcement de ses infrastructures hydrauliques, le gouvernement s’apprête à contracter un emprunt de 56,6 millions d’euros soit environ 37,1 milliards de FCFA auprès du géant bancaire allemand Deutsche Bank. Formellement autorisée par l’article 81 de la loi de finances rectificative 2026, cette enveloppe sera dédiée aux travaux de production et de distribution d’eau sur l’ensemble du territoire national.

L’objectif affiché par l’Exécutif est de juguler la crise récurrente de l’eau. Dans le Grand Libreville comme dans les principales agglomérations de l’intérieur du pays, l’accès régulier à cette ressource vitale demeure un défi majeur au quotidien pour des milliers de ménages.

Les fonds levés doivent ainsi permettre de moderniser le réseau, d’accroître les capacités de traitement et de réduire les ruptures de service qui pénalisent le quotidien des populations.

Un cadrage financier strict pour éviter les dérives

Afin d’éviter tout détournement de trajectoire, le texte législatif verrouille rigoureusement l’usage de cette manne financière. Les ressources issues de cet emprunt bancaire devront être exclusivement affectées aux projets d’infrastructures prévus, sans aucune possibilité de réorientation vers d’autres dépenses publiques.

L’exécution des fonds sera soumise au respect strict des crédits ouverts par la loi, des règles de la comptabilité publique et des procédures de contrôle encadrant la dette extérieure.

L’ombre du PIEPAL et les doutes des citoyens

Pourtant, cette nouvelle dette ne manque pas d’interroger l’opinion publique. Ce recours massif au crédit intervient en effet dans un climat de scepticisme, marqué par l’échec perçu du Programme Intégré d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement du Grand Libreville (PIEPAL). Une opération précédente dont le remboursement des échéances a récemment été suspendu par le président Brice Clotaire Oligui Nguema en raison de résultats jugés insatisfaisants.

Dans ce contexte, la transparence et l’efficacité dans la conduite des futurs travaux seront décisives pour transformer ces milliards empruntés en goutte d’eau salvatrice au robinet des Gabonais.